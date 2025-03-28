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嘉義民雄興中社區社區治安會議　加強宣導防詐騙

▲▼ 民雄興中社區舉辦社區治安會議，讓警民一同攜手打造和諧、安全、可靠的家園 。（圖／民雄分局提供）

▲ 民雄興中社區舉辦社區治安會議。（圖／民雄分局提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄警分局民興派出所25日晚間，在民雄鄉興中社區活動中心召開114年第2季社區治安會議，由副分局長彭敬峯、民興派出所所長謝育璋及興中村村長姚鋒鍾共同主持，會議邀請嘉義縣議會議員黃啟豪、林淑完、林秀琴及議員林岱杰助理等人蒞臨指導。此次會議旨在強化社區治安，提升居民的安全意識。

▲▼ 民雄興中社區舉辦社區治安會議，讓警民一同攜手打造和諧、安全、可靠的家園 。（圖／民雄分局提供）

隨著犯罪型態日益多樣化，對於民眾生活及財產安全威脅也越來越嚴重，會議中警方針對各種詐欺手法進行詳細解說，特別是針對「假投資」與「猜猜我是誰」等，常見年長者較易遭詐騙手法加強宣導。警方提醒民眾，假投資詐騙往往利用高額回報的誘惑，使受害者誤信不實的投資計劃，進而遭受財產損失；而「猜猜我是誰」詐騙則是詐騙犯以熟人身份冒充，藉由社交平台或電話與受害人建立信任，進而進行詐騙。警方強調，遇到任何可疑訊息或陌生人聯絡時，應保持警覺，避免輕易相信，若有疑慮應立即撥打165反詐騙專線求助。

▲▼ 民雄興中社區舉辦社區治安會議，讓警民一同攜手打造和諧、安全、可靠的家園 。（圖／民雄分局提供）

此外，因應近年老年人口發生交通事故比例，有顯著提高，會中警方也進行交通安全宣導，提醒民眾在早晨或深夜外出時，應著較鮮艷的顏色，可提醒其他用路人避讓，另外針對行人過馬路應走人行道及行經停讓路口時應確實停車在走等，才能減少意外事故發生。會議尾聲，現場還準備有獎徵答，不僅再次提醒加深民眾對於不同種犯罪態樣求助的專線及遇到詐騙情境如何應對，減少民眾受騙機會。

 
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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