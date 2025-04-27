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民雄分局召開社區治安會議　提升居民識詐能力

▲▼ 【新港三間社區舉辦社區治安會議，警方解析詐騙新套路與圖像識別強化民眾識詐意識】　 。（圖／民雄分局提供）

▲民雄分局副分局長林乙皓、月眉派出所所長郭秋桐及三間村村長蕭金修共同主持治安會議，解析詐騙新套路與圖像識別強化民眾識詐意識　 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

民雄分局月眉派出所日前在新港鄉三間社區活動中心召開114年第2季社區治安會議，由副分局長林乙皓、月眉派出所所長郭秋桐及三間村村長蕭金修共同主持，會議邀請新港鄉鄉長葉孟龍、嘉義縣議會議員陳文忠、林秀琴、林岱杰等人蒞臨指導。此次會議旨在強化社區治安，提升居民對於新形態詐騙手法的防詐觀念，同時加深村民對於交通安全意識，共創安全、幸福的生活環境。

▲▼ 【新港三間社區舉辦社區治安會議，警方解析詐騙新套路與圖像識別強化民眾識詐意識】　 。（圖／民雄分局提供）

▲新港三間社區舉辦社區治安會議，警方解析詐騙新套路與圖像識別強化民眾識詐意識　 。（圖／民雄分局提供）

隨著詐騙手法的日新月異，警方在會議中針對各種詐欺手法進行詳細解說，特別是「通訊軟體投票連結」與「冒用健保卡」等近期常見詐騙案例加強宣導。警方指出，詐騙集團常透過LINE等通訊軟體傳送「寵物票選」或「作品按讚」等連結，誘導民眾點擊後登入個人帳號或填寫資料，進而竊取個資甚至盜用金融帳號，造成財物損失；而「冒用健保卡」詐騙則是詐騙集團假冒健保署、健保局或調查機關來電，聲稱民眾的健保卡遭盜用，涉入刑案，需提供個人資料或匯款配合調查，藉此詐取財物。

警方強調，接獲類似電話或訊息時，務必保持冷靜，不要輕信對方說詞，並可撥打165反詐騙專線進行查證，以保障自身財產安全。

▲▼ 【新港三間社區舉辦社區治安會議，警方解析詐騙新套路與圖像識別強化民眾識詐意識】　 。（圖／民雄分局提供）

本次會議中，警方亦特別展示多種詐騙集團車手的樣貌與穿著特徵，協助村民提升識詐能力，降低受騙風險。同步宣導警政署日前推出的「百斬計畫」專案，鼓勵民眾從「被動防衛」轉變為「主動出擊」，透過165打詐儀錶板的「百斬行動檢舉車手專區」填報可疑車手線索，若經警方成功拘提或逮捕車手，即可獲頒新臺幣5萬元檢舉獎金，進一步形成全民防詐、全民緝詐的警民合作。

 
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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