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民雄分局成立識詐宣導團　 防止國軍淪為詐騙車手

▲▼ 「民雄視詐宣導團」攜手國軍合作共同實施宣導，杜絕社會新鮮人淪為詐欺車手 。（圖／民雄警分局提供）

▲▼ 民雄分局組成「民雄識詐宣導團」，攜手國軍宣導防詐騙，杜絕社會新鮮人淪為詐欺車手 。（圖／民雄警分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近年詐騙手法不斷翻新，且詐騙集團不斷吸收涉世未深之年輕人淪為詐騙面交及提款車手，鑒此，民雄警分局為杜絕詐團不斷吸收涉世未深之年輕人作為斂財吸金工具，民雄識詐宣導團特別協手嘉義崎頂營區辦理反詐騙及預防犯罪宣導宣導講座，加強國軍弟兄反詐騙及預防犯罪意識，強化官兵識詐及正確法律觀念，建立防詐認知，守護國軍弟兄生財產安全，並避免淪為詐欺集團的工具人。

▲▼ 「民雄視詐宣導團」攜手國軍合作共同實施宣導，杜絕社會新鮮人淪為詐欺車手 。（圖／民雄警分局提供）

據內政部警政署165打詐儀錶板數據顯示，全臺灣於114年4月份遭詐總金額達新臺幣76億5000萬，其中假投資詐騙發生2826件，遭詐金額達40億1000萬，鑑此民雄警分局為有效推廣識詐工作，並讓民眾能沉浸式體認到詐騙手法，達到「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」效果，以守護自身財產安全，民雄警分局識詐宣導團更是攜手國軍弟兄一同反詐並拒絕淪為詐欺集團的車手，會中藉由分享警方實際查獲之詐騙集團案件及民眾常遭詐的手法，包括假投資詐騙、網路購物詐騙及假買家騙賣家等詐騙模式，提醒國軍弟兄必要提高警覺，避免上當受騙，除了避免自己受詐外更希望能透過國軍弟兄作為警方拆「詐」彈的種子，散播反詐的力量，將反詐、阻詐、識詐意識散播到百業各行中，藉由一傳十、十傳百的散播力量，打造堅如磐石的阻詐網路。

▲▼ 「民雄視詐宣導團」攜手國軍合作共同實施宣導，杜絕社會新鮮人淪為詐欺車手 。（圖／民雄警分局提供）

民雄分局長吳俊德呼籲民眾可以多加利用警政署推出之「165打詐儀錶板」相關功能包括：一、簡化專網頁面：設計功能欄位及網頁置頂鍵，使民眾易於瀏覽及點選。二、防詐檢視：民眾點選專網「我被詐騙了嗎」連結至「詐騙手法」頁面，提供常用詐騙話術、防詐宣導影片，供民眾檢視是否有詐騙疑慮。三、數據分析與案例分享：提供各縣市詐欺案件受理數、財損統計、當前最新詐騙手法案例(含語音導讀功能)，及其話術解析、詐騙公式拆解(圖)，以及宣傳影片，增強民眾防詐警覺。期望經由不斷的宣講，號召民眾分享網站及案例，提高社區整體防詐意識，讓大家都能成為「防詐絕緣體」，警方也將持續利用各種場合及多媒體平台進行反詐騙，以提升民眾「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」意識，保障民眾的財產安全。

▲▼ 「民雄視詐宣導團」攜手國軍合作共同實施宣導，杜絕社會新鮮人淪為詐欺車手 。（圖／民雄警分局提供）

 
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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