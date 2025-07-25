陸國防部「最資深」發言人晉升少將　吳謙出任駐埃及使館國防武官

▲ 吳謙出任大陸駐埃及大使館武官、晉升少將 。（圖／翻攝 大陸駐埃及大使館網站）

記者任以芳／台北報導

大陸駐埃及大使館網站昨24日正式官宣，大陸國防部前發言人吳謙晉升少將，出任中國駐埃及大使館國防武官。從2015年6月迄今，吳謙在國防部是歷任任職時間最久的新聞發言人，回顧其發言風格曾創造無數經典金句，並且一直堅持讓場媒體記者問好問滿，什麼問題都可提出，開放自信的風格讓人印象深刻。

該消息指出，中國駐埃及使館舉辦慶祝中國人民解放軍建軍98週年暨國防武官到任招待會。廖力強大使出席並向中外來賓介紹新任國防武官吳謙少將。等同官宣，大陸國防部前發言人吳謙晉升少將，出任中國駐埃及大使館國防武官。

公開資料顯示，吳謙，男，1973年出生於北京。1991年考入解放軍國際關係學院，曾在英國伯明翰大學學習，獲工商管理碩士學位，少將軍銜。

1995年畢業後，吳謙歷任裝甲兵裝備技術研究所助理工程師，國防部外事辦公室參謀、處長，中國駐美國大使館國防副武官，國防部新聞事務局處長等職。

▲大陸國防部前發言人吳謙。（圖／記者任以芳攝）

2015年6月，吳謙任國防部新聞事務局副局長、國防部新聞發言人。2016年1月改任國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人。2017年8月任國防部新聞局局長、國防部新聞發言人，擔任發言人歲月共十年，反應極佳，表現優異，留下許多金典名句。

比如，「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」，回應半島問題時強調軍事手段不可取，主張通過和平方式解決爭端。還有「澳洲不是南海問題的當事國，沒有資格在南海問題上說三道四」，針對澳洲在南海問題上的不當言論予以駁斥。 ‌

讓人近期印象最深，就屬被問及台灣今年漢光演習的回應，吳謙引用大陸電影《哪吒2》電影台詞，「正告民進黨當局，螳臂當車只能自取滅亡，早晚要來收了你們。」當時引起大陸微博熱搜榜首，包括台灣政論節目也高度討論。

在吳謙任發言人期間，開放、自信也是他回應記者提問的風格，什麼問題可以回答，包括頂頭上司與同袍涉及貪腐，像是大陸前國防部長魏鳳和、李尚福違紀落馬，火箭軍接連出弊案，案件在調查尚未明朗期間，面對外媒車輪戰追問，吳謙總有自己回答方式。

國防部例行記者會在每個月底，一定堅持直至沒有記者舉手才會結束記者會。疫情期間，國防部曾休會一陣子，疫情過後重新恢復，記得首場發佈會開始前，吳謙提前出來與在場所有媒體打招呼，當他與台灣駐北京記者交流時，曾特地說，「歡迎你們提問，問好問滿，什麼樣的問題都可以。」

不管是來自哪一方媒體朋友，吳謙一定讓記者問到飽。每每到記者會尾聲，他總會一邊說「還有問題嗎？」一邊環視現場，深怕錯過舉手的媒體朋友，遇到問題多的時候，經常一場記者會開到2小時，回答超過30個問題。

▲ 第九屆香山論壇，吳謙與在場人員交流 。（圖／記者任以芳攝）

此外，吳謙也經常邀請大陸清華大學、北京大學、北京航空大學、人民大學、哈爾濱工業大學、北京理工大學等高校的師生代表來到記者會現場觀摩。每個月最後一個禮拜四的例行發布會，記者到現場採訪，面對發言人講台右手邊固定參訪座位，經常見到年輕面孔，滿懷期待眼神，就像是來看偶像的心情，吳謙經常出來與學生交流介紹，讓年輕學子留下深刻體驗與經歷。

今年7月24日，在中駐埃及使館國防武官到任招待會上，吳謙武官在發言中表示，作為新任國防武官，將全力推動中埃兩軍在高層交往、聯演聯訓、人員培訓等領域的務實合作，為維護地區和平穩定貢獻力量。

目前，大陸國防部的兩位新聞發言人分別為張曉剛和蔣斌。