罷免明投票！33機艦圍半個台灣　陸官媒：中共對台有直接間接管轄

▲大陸官媒《人民日報》刊出兩岸學者王英津的文章，稱中共政府有直接或間接管轄台灣地區，行使代表權或管轄權等主張。（圖／人民網社群媒體）



記者陶本和／台北報導

明天（26）就是全台大罷免首波投票，在此之前，中共解放軍在台海周邊的軍事行動，沒有減緩趨勢。根據國防部公佈的軍事動態，從昨天（24）清晨6時至今天（25）清晨6時，總計偵獲解放軍33機艦。同時，在訊息認知戰上，大陸官媒《人民日報》也刊出兩岸學者王英津的文章，稱中共政府有直接或間接管轄台灣地區，行使代表權或管轄權等主張。

國防部今天公布，昨天（24）上午6時至今天（25）上午6時，偵獲共機26架次，其中24架次逾越台灣海峽中線進入北部、西南空域，另外還有共艦7艘及公務船1艘，在台海周邊活動。根據國防部所釋出的共軍示意圖，其主戰機、無人機主要分布在台灣北部、西部與西南外海空域，不免有包圍半個台灣的態勢。

在訊息認知戰方面，中國大陸官媒《人民日報》近日出刊一篇文章，由中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津所寫，標題為「『中華人民共和國從未統治過台灣』的謬論當休矣」。

王英津在文中寫道，中華人民共和國有對台灣地區行使主權管轄，其內文提到，「1949年以來，尤其是1971年以來，中華人民共和國政府在不同時期以政治或軍事、直接或間接、肯定或否定等方式，對台灣地區行使著代表權或管轄權等內容的主權權力」。而此文也在陸方的各式社群媒體上進行轉傳。

▼國防部公布中共解放軍24日清晨至25日清晨的軍事動態。（圖／國防部提供）

