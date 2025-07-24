「間諜蟑螂」未來擬上戰場！　德國積極建軍國防預算上看5.6兆

▲德國新創公司研發間諜蟑螂。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

德國正積極打造自己的未來戰爭科技，從AI武器、無人機、甚至能群體協作偵查的「間諜蟑螂」都出現了。俄烏戰爭爆發後，德國的國防創新迅速突進，政策也變得更靈活，目標就是讓這些跨世代技術真正落地上戰場。

路透報導，慕尼黑幾家防務新創公司像是Helsing和Quantum Systems，現在估值都突破10億美元，被外界譽為「國防界的獨角獸」。Helsing創辦人謝爾夫（Gundbert Scherf）透露，他們最近一輪募資後估值翻倍，達到約120億美元，並指出今年歐洲的防務科技支出首度超越美國。

德國梅茨（Friedrich Merz）政府也全力推動這波科技浪潮，修改採購規定，讓新創企業能更快獲得訂單，還允許預付款，消除企業的現金壓力。國防部長皮斯多留斯（Boris Pistorius）直白表示，「有錢就沒有藉口了。」

這些高科技裝備吸睛並預示了出未來戰場的模樣，像是可以自行導航的AI坦克、水下無人潛航器，甚至還有「間諜蟑螂」。「間諜蟑螂」由Swarm Biotactics開發，在蟑螂體內植入攝影機和神經刺激器，能在敵區進行隱密偵察；CEO威廉（Stefan Wilhelm）表示，這些蟑螂不只能個別操作，還能群體協作，自動完成任務。

整體來看，德國社會對軍事科技的接受度也大幅提高，像是德國國防創新中心現在每天都有20到30則提案湧入 LinkedIn，是以往的10倍。德國也計畫在2029年前，將國防預算拉高到約1620億歐元（約新台幣5.6兆元）。

更重要的是，歐盟也動手了，修改採購門檻，並僅限開放歐盟廠商參與，避免被美國大型軍火商壟斷。整體策略就是把過去新創走不過的「死亡之谷」清除掉，讓好技術能迅速進入實戰。