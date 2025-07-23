解放軍殲-35隱形戰機疑入列　高清「飛鯊」塗裝似「刻意」曝光

▲大陸軍迷在微博瘋傳殲-35飛行照，機身有「中國海軍」和尾部「飛鯊」塗裝。（圖／翻攝微博，下同）

文／香港01

解放軍殲-35隱形艦載戰機近日罕見曝光最清晰空中編隊飛行照片，引發外界高度關注。新曝光的兩架殲-35戰機近拍照，不僅清楚呈現「中國海軍」字樣及「飛鯊」徽章，亦顯示其已進入中國海軍航空兵序列。多名軍事觀察人士指出，這是殲-35戰機正式進入少量生產並為登上福建號航母作準備的重要信號。

陸媒昨（22）日報導，大陸軍事專家宋忠平分析指，新照片與以往地面照片不同，為空中拍攝的緊密編隊畫面。他表示，機身上「中國海軍」與尾翼上的「飛鯊」徽章，是「殲-35已加入海軍航母航空兵，顯示它可能已服役，並正在建立作戰和後勤支援能力」的證據。

另據《戰區》（The War Zone）網站報導，這批影像疑似為官方刻意洩露，最早在周末於微博社群平台流傳，照片中清楚標示機體編號「0011」與「0012」，象徵其為初期少量生產批次（LRIP）。報導稱，這是迄今殲-35正式入列海軍航空兵的最強視覺證據。

宋忠平指出，這些戰機未見傳統機頭皮托管，或顯示其已完成原型測試階段並進入正式生產。不過，他也表示，現代空速系統不再需要傳統的外部皮托管，感測器如今可內嵌，提升戰機的隱形性能和空氣動力效率。

對於兩機並排飛行是否有特別戰略意涵，宋忠平認為，無需過度解讀，兩架飛機，包含1架領機、1架僚機，「這是最基本的戰術編隊，這是標準程序。」

報導指出，殲-35戰機未來將成為中國最新航母福建號的主力艦載機。在全面部署前，預計將先完成一系列陸基訓練。根據公開報導稱，福建艦已完成8次海試，外界普遍預期其將於今（2025）年底正式服役。

目前，中國已成為繼美國之後，成為全球第二個同時擁有兩款第五代隱形戰機的國家，分別為陸基殲-20與艦載殲-35，美方則擁有F-22與F-35系列。

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