美眾院通過「台灣衝突法案」　鎖定中共高層帳戶防犯台

▲《台灣衝突嚇阻法案》要求美國政府在中國對台採取軍事行動時，揭露中共高層在美國的資產與金融帳戶。（示意圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國聯邦眾議院於當地時間21日，以口頭表決、無人反對的方式通過跨黨派《台灣衝突嚇阻法案》（Taiwan Conflict Deterrence Act），內容要求美國政府在中國對台採取軍事行動時，揭露中共高層在美國的資產與金融帳戶，藉此對北京形成威懾。

根據《中央社》報導，這項法案是由眾議院共和黨黨團會議主席麥克林（Lisa McClain）與民主黨資深友台議員薛曼（Brad Sherman）聯手提出，鎖定範圍涵蓋中共中央政治局常委及涉及台灣事務的中央委員會成員。

法案規定，財政部須向國會報告這些高官的資金總額、性質及所在金融機構，並簡報資金取得過程是否涉及非法或貪腐手段。

內容還賦予財長權限，禁止中共官員及其直系親屬在美國金融體系進行重大交易，並要求將非機密報告摘要以中、英文或其他適當語言公開在財政部網站與社群平台，讓全球知悉。

美國國家情報部門今年3月發布的「中國共產黨領導階層的財富和腐敗活動」報告指出，雖然習近平2012年上任後，其親屬或許賣出部分資產，但家族仍握有價值數百萬美元的商業利益及投資。

麥克林在表決前夕強調，「面對中國日益加劇的侵略行為，美國不能掉以輕心。」她直言，身為密西根州代表深知印太和平對美國就業和經濟的重要性，台灣更是全球供應鏈關鍵，「如果北京對台發動戰爭，會付出真實且有針對性的代價，這些腐敗中共菁英的交易和海外帳戶將會被公開，讓中國人民看清。」

她最後指出，法案不是挑釁，而是預防衝突，「嚇阻必須建立在可信度之上，通過這項法案就是展現我們的決心。」

法案後續仍需經參、眾兩院通過一致版本並送交總統簽署，才會正式成為法律。這項提案在上屆國會雖同樣獲得眾院無異議通過，但未能排入參議院表決。