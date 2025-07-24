大罷免倒數！解放軍57機艦出海　大陸官媒釋兩棲裝甲實彈射擊片

▲在大罷免前，中共解放軍在台海周邊的軍事行動有明顯升溫趨勢，同時也釋出兩棲裝甲部隊實彈演訓的畫面。（圖／中國台灣網）



記者陶本和／台北報導

在大罷免前夕，各界也在關注中共解放軍的動態，國防部公布，昨天（23）上午6時至今天（24）上午6時，總計偵獲解放軍57機艦；而在訊息空間部分，北京透過國台辦旗下系統的「中國台灣網」，釋出中共解放軍東部戰區實彈射擊的畫面，包括兩棲裝甲部隊戰術綜合演練，以及一段擷取「館長」陳之漢懇求支持者守住國民黨立委葉元之的發言影片。

根據國防部發布的軍事動態，昨天（23）上午6時起至今天（24）上午6時，偵獲共機48架次，其中36架次逾越台灣海峽中線進入北部、西南、東部空域，另外還有共艦9艘及公務船1艘，在台海周邊活動。

除了實際的軍事行動外，北京在文宣認知攻勢上同樣有著力。大陸國台辦旗下系統的「中國台灣網」，今天釋出幾段影片，其中包括中共解放軍東部戰區實彈演訓的畫面，內容也包括兩棲裝甲部隊戰術綜合演練。

另一段影片，是擷取「館長」陳之漢的一段評論，批評民進黨政府心心念念的都是自己的權利，質疑為何要罷免國民黨立委葉元之，為何沒有罷免民進黨立委柯建銘。陳之漢在影片中拜託支持者，守住葉元之，只要能守住葉元之，所有人都可以守住。中國台灣網則配文寫道「館長真情流露懇求守住葉元之」。

▼在大罷免前，中國官方媒體釋出兩棲裝甲部隊實彈演訓的畫面，同時也包括館長陳之漢懇求守住葉元之的影片。（圖／中國台灣網）

