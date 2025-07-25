超商咖啡、霜淇淋半價！寄杯「買30送30」　周末優惠一次看

▲超商周末省錢優惠，咖啡、飲品5折起。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

周末省錢快筆記！7-11今（25日）起至27日，水果冰磚精品美式兩杯5折、CITY CAFE特選咖啡「第二杯半價」、LINE禮物隱藏優惠買1送1；全家也有霜淇淋、芭樂檸檬綠等「買1送1」；萊爾富除了門市指定咖啡買1送1，還有寄杯買30送30優惠。

★7-ELEVEN

●門市優惠

水果冰磚精品美式，2杯130元，5折（原價130元／杯，特價65元）。

特選美式，第二杯半價，75折（原價65元／杯，特價49元）。

特選拿鐵，第二杯半價，75折（原價80元／杯，特價60元）。

楊枝甘露或懷舊鳳梨冰，任選2杯100元，59折（原價85元／杯，特價50元）。

一顆檸檬青茶或紅茶，任選2杯100元，83折（原價60元／杯，特價50元）。

●LINE禮物電子票券

大杯冰精品拿鐵買1送1，5折（原價110元／杯，特價55元／杯）⭢購買連結。

大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元／杯，特價50元／杯）⭢購買連結。

琥珀小葉奶茶買1送1，5折（原價60元／杯，特價30元／杯）⭢購買連結。

大杯冰精品馥芮白咖啡買1送1，5折（原價120元／杯，特價60元／杯）⭢購買連結。

●OPENPOINT行動隨時取

7-11即日起至7月31日，在APP推出「CITY城市補給」活動，多杯組合價520元。

大杯卡布奇諾／大杯厚乳拿鐵，12杯520元。

大杯燕麥拿鐵，10杯520元。

青梅冰茶／一顆檸檬青／一顆檸檬紅，任選13杯520元。

香鑽水果茶，11杯520元。

黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶，13杯520元。

風味系列指定熱飲，12杯520元。（風味系列包括：皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖瑪奇朵／焙烤榛果／好時經典可可／鹿兒島濃焙茶／福岡八女濃抹茶）

▼7-11在OPENPOINT行動隨時取推出「CITY城市補給」多杯組合價520元。（圖／業者提供）

★全家

全家「Let’s Café經典冰磚拿鐵」今年夏季升級回歸，即日起至8月5日，推出會員嚐鮮優惠價59元。

另外，Let’s Café精選12款話題飲品，即日起至9月2日，推出「單杯39元」暑期優惠價，包含：Let’s Café緞金龍金高拿鐵、草莓白巧可可、經典摩卡拿鐵、椰棗蜜拿鐵與椰棗蜜牛奶共5款咖啡飲品，還有Let’s Tea夏芒粉角青茶、桃粿仙女紅茶、荔枝貴妃紅茶、寒天甘蔗檸檬、燒燒仙草、花生圓圓醇奶、杏仁國寶奶茶，共7款茶飲。

▼Let’s Café推出「單杯39元」暑期優惠價。（圖／業者提供）

●會員限定優惠

全家即日起至7月27日還有「會員限定」優惠，包括農心辛拉麵袋麵、UCC BLACK無糖185G等「買1送1」，超柔抽取式衛生紙「買1送3」。

Let's Cafe 經典美式、經典拿鐵，任選兩件特價69元；Let's Tea 哈密瓜拿鐵「第二杯10元」。

Niseko海鹽黑糖雪糕、WasaBeef山葵牛肉味風味洋芋片、彩虹糖混合水果口味等，通通「加10元多一件」。

▼全家會員限定優惠。（圖／業者提供）

●周末康康5「買1送1」

全家周末「康康5」加碼優惠，即日起至7月27日，Famice 霜淇淋、喝的霜淇淋、YOI 鹼性水、百吉蘇打大雪糕、杜老爺曠世奇派蘭姆葡萄雪糕等商品，通通買1送1。

▼全家會員限定優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●門市優惠

即日起至7月29日：大杯蜂蜜美式、大杯蜂蜜拿鐵，買1送1。

即日起至8月12日：

中杯辻利抹茶歐蕾，買1送1（原價60元，特價30元）。

大杯特濃美式買1送1（原價55元、特價28元）。

大杯特濃拿鐵買1送1（原價65元、特價33元）。

特大杯美式買1送1（原價60元、特價30元）。

特大杯拿鐵買1送1（原價70元、特價35元）。

特大杯珍珠奶茶（泰式／鴛鴦／波霸黑糖）買1送1（原價79元、特價40元）。

特大杯茶系列（四季春青茶／紅玉紅茶）買1送1（原價45元、特價23元）。

特大杯冰紅茶拿鐵買1送1（原價65元、特價33元）。

特大杯冰泰式奶茶買1送1（原價60元、特價30元）。

特大杯冰氣泡美式（檸檬、柚香、鳳梨）買1送1（原價80元、特價40元）。

▲萊爾富門市多款咖啡飲品「買1送1」。（圖／萊爾富提供）

另外，萊爾富即日起至7月27日也有限時殺優惠，農心海鮮烏龍麵、味味一品麻辣臭豆腐麵、舒味思來五口味氣泡水等買1送1。

▼萊爾富周末優惠。（圖／業者提供）

●Hi-Life APP優惠

即日起至8月12日：

中杯特濃美式，買30送30。

中杯特濃拿鐵，買30送30。