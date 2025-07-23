　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全家會員限定超值優惠　FamiCollection衛生紙買一送三大放送！

▲▼全家,會員,FamiCollection,衛生紙。（圖／記者楊智雯攝）

▲全家會員限定優惠活動，FamiCollection超柔抽取式衛生紙（串）推出「買一送三」。（圖／全家便利商店提供，下同）

生活中心／綜合報導

全家便利商店自今（23）日起至7月27日止，推出為期五天的「全家會員限定優惠」活動，回饋力度驚人，包含日用品、鮮乳、泡麵、咖啡等多項熱銷商品皆列入優惠行列。當中以「FamiCollection超柔抽取式衛生紙（串）」推出「買一送三」最受矚目，等同四串僅需一串價格，平均換算下來每包只要8元，超值組合深受家庭型消費者關注。

此次活動針對全家會員推出專屬優惠，消費者只要報會員電話或出示會員條碼，即可於門市享有指定商品優惠價。FamiCollection衛生紙為全家熱銷的民生用品之一，活動期間購買任一串即可免費再帶走三串，不僅解決夏日備貨需求，也創下歷來最大回饋幅度。

除衛生紙外，全家同步推出多項會員優惠，包括「牧場直送4.0鮮乳900ml」兩件159元、「農心辛拉麵袋麵」買一送一兩件49元，以及「Let's Café」經典美式與拿鐵（大杯）任選兩杯優惠價只要69元。從民生日用品、即飲咖啡到速食泡麵，涵蓋多元商品品類，滿足不同客層消費需求。

▲▼全家,會員,FamiCollection,衛生紙。（圖／記者楊智雯攝）

▲7月23日起至7月27日止，推出為期五天的「全家會員限定優惠」活動。

全家便利商店表示，長期致力提供會員專屬的優惠回饋，鼓勵尚未加入會員的民眾把握機會註冊，以便日後享有更多不定期優惠。此次限時活動至7月27日止，建議消費者及早至全家店舖搶購，以免向隅。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 9464 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台灣關稅還沒掀牌　賴清德曝談判2原則：要完成4項任務
汐止夫妻雙亡　「投資高報酬」遭詐250萬！子女不知情
快訊／「竹節草」颱風估明生成！　路徑大迴轉
練球遲到早退「沾光女足3連霸」拿獎金！簡奇陞：不需要那張獎狀
61歲歌王鬆口認「秘密離婚23年」！　曝暗戀張秀卿多年
吳宗憲認「跟黃子佼周邊的人都不往來」！合作小S多年：連電話都
16年資深辦事員國道遭8車輾成碎屍　台中監理所震驚不捨
吳姍儒惹怒劉宇寧粉絲！吳宗憲護航「就是綜藝梗」　叮嚀女兒對話

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全家「一日限定」咖啡最低6折　小7推法式甜點搭水果冰磚美式

7-11咖啡第二杯半價！超商最新優惠　全家衛生紙買1送3

全家會員限定超值優惠　FamiCollection衛生紙買一送三大放送！

2025上半年漫畫熱銷榜！《灌籃高手》掀回憶殺　《我獨自升級》韓漫崛起

朝和生醫帶動「吃的外泌體」熱潮！「維股泌、雪肌泌」滿足熟齡與愛美族群需求

【廣編】PowerView® Gen 3現已支援Matter智慧家庭標準

速食店「周三限定優惠」開搶！　肯德基咔啦雞腿堡買1送1

饗賓新品牌「URBAN PARADISE」7/25開幕！精品餐酒Buffet衝擊你的味蕾

藝人網紅們掀起髮香洗護熱潮！ELASTINE胺基酸超導滲透修護力　立即撫平毛躁喚回髮絲彈潤柔亮

勞動部要求停止片面降薪　Uber Eats：此次調整目的絕非調降

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

【這風太強啦】貴賓犬直接被吹成三角形！

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

【搭計程車竟成末路】餐敘後返家遇死劫　灑水車撞擊男斷氣

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

7-11咖啡第二杯半價！超商最新優惠　全家衛生紙買1送3

全家會員限定超值優惠　FamiCollection衛生紙買一送三大放送！

2025上半年漫畫熱銷榜！《灌籃高手》掀回憶殺　《我獨自升級》韓漫崛起

朝和生醫帶動「吃的外泌體」熱潮！「維股泌、雪肌泌」滿足熟齡與愛美族群需求

【廣編】PowerView® Gen 3現已支援Matter智慧家庭標準

速食店「周三限定優惠」開搶！　肯德基咔啦雞腿堡買1送1

饗賓新品牌「URBAN PARADISE」7/25開幕！精品餐酒Buffet衝擊你的味蕾

藝人網紅們掀起髮香洗護熱潮！ELASTINE胺基酸超導滲透修護力　立即撫平毛躁喚回髮絲彈潤柔亮

勞動部要求停止片面降薪　Uber Eats：此次調整目的絕非調降

德克士聯名味全龍　4大分享餐下殺65折

快訊／台灣關稅還沒掀牌　賴清德曝談判2原則：要完成4項任務

砂石車猛撞客運奪命！乘客生前最後畫面曝光　聽耳機慘遭迎面撞死

17小孩在半夜2點17分神秘消失　「薩諾斯」驚悚新片被讚毛骨悚然

南非片面降級我駐處！美眾議員批「中共政治戰一環」　外交部籲速協商

館長喊726後「讓全台灣變中國人」　國民黨：尊重他所有的談話

Windows 11強化AI體驗　多項Copilot+ PC獨家功能全面釋出

免巴氏量表新制「開綠色通道」　衛福部：重症個案拚一天審完

報案遭詐250萬！汐止老夫妻雙亡　長子悲慟赴殯儀館相驗

罷免案倒數　北市行動車挺立委籲投下「不同意罷免」票

咪妃剪髮出意外！「幫我剪到胸部一半的位置」結果傻眼：有夠賭爛

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

消費熱門新聞

饗賓新品牌「URBAN PARADISE」7/25開幕

網怨麥當勞「外送杯蓋變紙封膜」飲料超會灑　實測結果曝光

大暑速食優惠懶人包

勞動部要求停止片面降薪　Uber Eats：此次調整目的絕非調降

太有哏必買！父親節送禮不再無聊

速食店周三限定優惠開跑

「漢堡王X火影忍者」聯名明天開跑

頂呱呱聯名《湯姆貓與傑利鼠》開箱

爸爸還在用十年前的刮鬍刀？父親節送他最好的「百靈9系PRO旗艦電鬍刀禮盒」

全家「一日限定」咖啡最低6折　小7推法式甜點搭水果冰磚美式

過敏家庭必看！比塵蟎更難察覺的空氣殺手「隱形甲醛」靠空氣清淨機徹底分解

2025上半年漫畫熱銷榜！《灌籃高手》掀回憶殺

2大速食店新品搶先看

朝和生醫帶動「吃的外泌體」熱潮！

更多熱門

相關新聞

双響泡×中職　歐告聯名包裝賣萌

双響泡×中職　歐告聯名包裝賣萌

2025中華職棒明星賽在台北大巨蛋登場，「双響泡」應援不缺席，現場設試吃攤位、推中職吉祥物歐告聯名包裝，引發球迷試吃搶抽限量禮；更推出全家、全聯、大潤發買贈活動與抽獎，登錄發票可抽簽名球、球衣等限量好禮。

昇恆昌RICHCLUB會員服務全面升級！出國享受高效旅程一站到位

昇恆昌RICHCLUB會員服務全面升級！出國享受高效旅程一站到位

衛生紙能「丟進馬桶嗎？」　環境部曝正解

衛生紙能「丟進馬桶嗎？」　環境部曝正解

7-11飲料任兩件最低0元起！超商優惠來了　萊爾富泡麵買1送1

7-11飲料任兩件最低0元起！超商優惠來了　萊爾富泡麵買1送1

比鄰小7、全家掛布條賀生日　意外揪出：屋主是同一人　

比鄰小7、全家掛布條賀生日　意外揪出：屋主是同一人　

關鍵字：

全家會員FamiCollection衛生紙

讀者迴響

熱門新聞

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上

臨演女兒遭12人性侵！母淚訴：是警察殺了她

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

吳宗憲爆開戰S家！

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

趕1人用餐客走！名店惹議「燒到市政府出手」

蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了

更多

最夯影音

更多

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面