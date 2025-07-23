全家會員限定超值優惠　FamiCollection衛生紙買一送三大放送！

▲全家會員限定優惠活動，FamiCollection超柔抽取式衛生紙（串）推出「買一送三」。（圖／全家便利商店提供，下同）

生活中心／綜合報導

全家便利商店自今（23）日起至7月27日止，推出為期五天的「全家會員限定優惠」活動，回饋力度驚人，包含日用品、鮮乳、泡麵、咖啡等多項熱銷商品皆列入優惠行列。當中以「FamiCollection超柔抽取式衛生紙（串）」推出「買一送三」最受矚目，等同四串僅需一串價格，平均換算下來每包只要8元，超值組合深受家庭型消費者關注。

此次活動針對全家會員推出專屬優惠，消費者只要報會員電話或出示會員條碼，即可於門市享有指定商品優惠價。FamiCollection衛生紙為全家熱銷的民生用品之一，活動期間購買任一串即可免費再帶走三串，不僅解決夏日備貨需求，也創下歷來最大回饋幅度。

除衛生紙外，全家同步推出多項會員優惠，包括「牧場直送4.0鮮乳900ml」兩件159元、「農心辛拉麵袋麵」買一送一兩件49元，以及「Let's Café」經典美式與拿鐵（大杯）任選兩杯優惠價只要69元。從民生日用品、即飲咖啡到速食泡麵，涵蓋多元商品品類，滿足不同客層消費需求。

▲7月23日起至7月27日止，推出為期五天的「全家會員限定優惠」活動。

全家便利商店表示，長期致力提供會員專屬的優惠回饋，鼓勵尚未加入會員的民眾把握機會註冊，以便日後享有更多不定期優惠。此次限時活動至7月27日止，建議消費者及早至全家店舖搶購，以免向隅。