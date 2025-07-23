7-11咖啡第二杯半價！超商最新優惠　全家衛生紙買1送3

▲7-11思樂冰推出拉拉山水蜜桃風味。（圖／業者提供）

生活中心／綜合報導

7-11歡慶DREAM PLAZA開幕，今(23日)起推出特選咖啡系列第二杯半價、農心爽口海鮮烏龍麵買2送2等多項優惠，思樂冰也推出最新的拉拉山水蜜桃風味，2杯最低0元起。另外，全家精選12款話題飲品，推出單杯39元暑期優惠價，還有抽取式衛生紙買一送三。

★7-11

7-ELEVEN在7/23至7/27限時5天，會員消費指定12大類別商品享滿250元折25元或滿1,000元折110元優惠。另外，舒跑S補給飲料590ml、UCC無糖咖啡CAN185g、農心爽口海鮮烏龍麵(包)等商品買2送2；臺虎精釀長島冰啤500ml、麒麟一番搾零糖質啤酒、KIRIN午後紅茶皇家奶茶500ml等商品買2送1。

CITY CAFE特選咖啡系列第二杯半價、CITY PRIMA小農水果冰磚精品美式系列2杯130元；CITY TEA楊枝甘露/懷舊鳳梨冰沙2杯100元、一顆檸檬青茶/紅茶 2杯100元。還有明果冰淇淋100ml全系列55元買5送5、Niseko北海道牛奶巧酥雪糕第2件10元等。

思樂冰也推出最新的拉拉山水蜜桃風味，加入「飲料抽抽樂」優惠，2杯最低0元起。

另外，OPENPOINT行動隨時取於7/24至7/31推出「CITY城市補給」活動，包括大杯卡布奇諾/大杯厚乳拿鐵任選12杯520元、大杯燕麥拿鐵10杯520元、風味系列指定熱飲任選12杯520元、青梅冰茶/一顆檸檬青/一顆檸檬紅任選13杯520元等多項組合優惠。

▲▼7-11最新優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家去年推出的「Let’s Café經典冰磚拿鐵」廣受好評，今年夏季濃郁升級回歸，7月23日至8月5日推出會員嚐鮮優惠價59元。

另外，精選12款話題飲品，自7月23日起至9月2日，推出單杯39元暑期優惠價，包含Let’s Café緞金龍金高拿鐵、草莓白巧可可、經典摩卡拿鐵、椰棗蜜拿鐵與椰棗蜜牛奶共5款咖啡飲品，還有Let’s Tea夏芒粉角青茶、桃粿仙女紅茶、荔枝貴妃紅茶、寒天甘蔗檸檬、燒燒仙草、花生圓圓醇奶、杏仁國寶奶茶共7款茶飲。

7/23至7/27限時5天還有會員限定優惠，農心辛拉麵袋麵、UCC BLACK無糖185G等買一送一，超柔抽取式衛生紙買一送三，Let's Cafe 經典美式、經典拿鐵任選兩件特價69元，Let's Tea 哈密瓜拿鐵第二杯10元，Niseko海鹽黑糖雪糕、WasaBeef山葵牛肉味風味洋芋片、彩虹糖混合水果口味等加10元多1件。

7/25至7/27周末「康康5」加碼優惠，Famice 霜淇淋、奶昔以及YOI 鹼性水、百吉蘇打大雪糕、杜老爺曠世奇派蘭姆葡萄雪糕等商品買一送一。

▲▼全家最新優惠。（圖／業者提供）※點圖放大

▲▼全家最新優惠。（圖／業者提供）