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快訊／萊爾富開出2組發票頭獎！買49元早餐就中　幸運門市曝光

▲▼萊爾富開出發票大獎。（圖／業者提供）

▲萊爾富開出發票大獎。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

財政部今（25）日公布114年5-6月期統一發票中獎號碼，而萊爾富開出2組頭獎，2名幸運兒分別買萊爾富49元早餐、消費120元，就中了20萬元。業者也同時提醒民眾，3-4月期仍有2張大獎尚未兌領，包括高雄「大社鑫龍店」的1000萬元特別獎、桃園「觀音大觀店」的200萬元特獎，千萬別讓財富擦身而過。

萊爾富表示，114年5-6月期開出頭獎20萬元2組，分別在萊爾富「北縣樹興店」、新竹市東區「竹塹馬偕店」，其中一位購買萊爾富49元早餐＋茶葉蛋共56元，就幸運成為20萬元大獎得主。

▲▼萊爾富開出發票大獎。（圖／業者提供）

▲萊爾富開出發票大獎。（圖／業者提供）

除了這期開出發票頭獎外，萊爾富也提醒民眾，114年3-4月期仍有兩張發票尚未兌領，其中一張為特別獎1000萬元，出自高雄市大社區「大社鑫龍店」，消費金額僅39元，購買的是一瓶運動飲料900ml。另一張則為特獎200萬元，開出門市為桃園市觀音區「觀音大觀店」，幸運兒只花45元購買4°C柳橙汁，就成為百萬得主。

▲▼萊爾富開出發票大獎。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富提醒上一期千萬、200萬發票得主尚未兌獎。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富開出發票大獎。（圖／業者提供）

業者提醒，目前這兩張中獎發票尚未兌獎，時間已進入最後倒數階段，消費者可以快拿出發票再對一次，也許千萬富翁就是你。

▼114年統一發票5、6月獎號出爐。（圖／社群中心）

 

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