双響泡×中職明星賽熱鬧應援！歐告包裝人氣爆棚　球迷搶抽限量禮

▲2025中職明星賽登場！双響泡熱情應援不缺席，CPBL「歐告」聯名包裝賣萌吸睛。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

2025中華職棒明星賽盛大登場，上萬名球迷湧入台北大巨蛋朝聖，人氣泡麵品牌「双響泡」再度熱情應援不缺席，端出首次與中職聯名的包裝，並在場邊設置試吃攤位。品牌吉祥物「阿泡」也驚喜現身炒熱氣氛，吸引大小朋友爭相合影，充分展現中職與双響泡強強聯手的魅力。

▲「阿泡」驚喜現身炒熱氣氛，吸引球迷爭相合影。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

双響泡活動攤位麵香四溢，吸引許多球迷聞香而來，就為了一嚐鮮它的好滋味，「本來就很愛吃泡麵，一看到双響泡就立刻來排隊了」、「湯頭很香、麵體很Q」、「開場前吃個双響泡滿幸福的，撫慰一下等待的心情」，民眾一邊大啖熱騰騰的泡麵，一邊分享心得，現場氣氛熱絡。還有人表示，去年就曾在明星賽遇見双響泡，今年特地再來回味，「他們家的麵煮久也不會爛，我特別喜歡！」

▲双響泡活動攤位麵香四溢，吸引許多球迷排隊試吃。

除了熱騰騰的試吃活動，中華職棒史上首次與泡麵品牌合作，限量推出的「双響泡feat.歐告」聯名包裝，以中職最萌大使「歐告」為主角，活潑逗趣的造型更是吸睛亮點！不少球迷一看見就直呼「想收集！」而且每款口味都有設計專屬樣式，更讓歐告粉絲大讚新奇：「看到聯名立刻買來收藏，真的太可愛了！」

▲限量推出的「双響泡feat.歐告」聯名包裝，以中職最萌大使「歐告」為主角。

現場只要拍照打卡，就能玩骰子試手氣，有機會把泡麵或聯名商品帶回家，排隊人潮擠滿攤位。双響泡這波也祭出精采「抽獎」及「買贈好禮」雙重活動，即日起全台各大通路同步開跑，登錄發票抽明星賽簽名球、球衣等限量週邊；另外，凡於全家、全聯及大潤發購買双響泡就送「歐告聯名」的帆布提袋或飲料杯袋，球迷們快來應援，享美味、拿好禮。

▲在全家、全聯及大潤發買双響泡就送歐告聯名提袋或杯袋。

【双響泡×中職 活動資訊一次看】

● 活動一：抽獎活動（即日起至2025/08/31）

凡購買双響泡商品並登錄發票，即可參加抽獎！獎項包含中職球員親筆簽名球、明星賽球衣、歐告聯名週邊等豐富好禮。

● 活動二：買就送（依各通路時間與數量為準）

全家便利商店

7/9～8/5，購買三碗双響泡，加價88元即可獲得「双響泡×CPBL歐告」聯名帆布提袋。（口味：火山岩燒豚骨、沙茶鍋燒、日式雞白、塩味豚骨、府城擔仔、爆香牛肉）。

全聯福利中心

7/4起買六碗即送「双響泡×CPBL歐告」聯名飲料杯袋，贈品數量有限，送完為止。（口味：沙茶鍋燒、日式雞白、府城擔仔）。

大潤發

7/4起購買兩組量販包（一組含火山岩燒豚骨、日式雞白、府城擔仔、爆香牛肉）即送聯名飲料杯袋乙個，送完為止。