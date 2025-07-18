全家霜淇淋買一送一！超商周末優惠　小7咖啡泡麵買2送2

▲7-11精品咖啡。（圖／業者提供）

生活中心／綜合報導

超商周末優惠來了！7-11今(18日)起3天推出精品美式、農心辛拉麵買2送2，還有瑞士Kagi脆巧餅乾第2件10元。另外，全家霜淇淋、奶昔買一送一，還可99元加價購三角錐造型鑰匙圈。萊爾富則是推出全新「恐龍冰爆」系列，期間限定「狂嗑價」每杯只要55元。

★7-11

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7-11本周超值五六日優惠，7月18日至7月20日祭出栗庵甘栗仁120g、栗庵烤紅春香地瓜任選第2件20元，拉麵道日式味噌風味以及豚骨風味第2件6折。CITY TEA冰淇淋紅茶、舒味思萊姆口味氣泡水PET500、農心辛拉麵泰式酸辣味(包)、大溪地檸檬冰磚精品美式、紅寶石葡萄柚冰磚精品美式，則是買2送2。

另外，杜老爺玉井情人果大脆冰棒任6支100元、瑞士Kagi脆巧餅乾-濃巧風味第2件10元，還有西西里風檸檬咖啡(特大)、西西里風檸檬氣泡咖啡(特大)任選2杯99元，十三香烤雞翅、21Plus秘製炭火雞肉串第2件69折。

▲▼7-11周末優惠。（圖／業者提供）※點圖放大

★全家

全家「康康五」周末優惠，7月18日至7月20日，Let's Tea柳橙香柚綠茶、FamiCollection竹炭天然鹼性水2.5L、百吉×COCO奶茶三兄弟雪糕、葡萄王康貝特能量飲料等指定商品，享同品項買一送一；哈根達斯薄荷可可餅乾雪糕則享買二送二優惠。另外，三得利-196無糖雙重檸檬、沖繩檸檬調酒亦享任選買二送一。

每年7月第3個星期天為國際冰淇淋日（National Ice Cream Day），全家也在7月18日至7月20日連續3天，推出Fami!ce霜淇淋、Fami奶昔買一送一優惠。7月23日起，更限量開賣最新打卡神器「Fami!ce三角錐多功鑰匙圈」，凡購買霜淇淋或奶昔即可以99元優惠價入手，數量有限、售完為止。

▲▼全家周末優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富推出全新「恐龍冰爆」系列，「冰恐龍巧克力歐蕾」(售價65元)、「冰恐龍摩卡咖啡」(售價80元)以及「恐龍冰沙」(售價70元)3款飲品，至8月12日前期間限定「狂嗑價」每杯只要55元，加價10元可升級為漂浮冰沙版。

還有3款巧克力麥芽系麵包同步開賣，「巧克力麥芽杯子蛋糕」(4入42元)外層Q彈、內裡濕潤柔軟，「巧克力麥芽墨西哥麵包」(售價35元)是經典台式麵包融合爆漿內餡與酥脆外皮，而「巧克力麥芽夾心吐司」(售價35元)選用柔軟吐司夾入濃厚麥芽巧克力餡，烤過後更是香氣四溢。

另外，萊爾富至7月20日前，農心安城湯麵、Nabati威化餅、可口可樂纖維+ 600ml以及百事可樂 600ml買一送一，飲冰室奶茶(極品紅奶茶/烏龍奶茶 400ml)任選4件77元。

▲▼萊爾富推出新品及優惠。（圖／業者提供）

▼萊爾富7月20日前限時優惠。（圖／業者提供）

★愛買

愛買量販店推出中元節限定公益活動「白沙屯媽中元平安箱」(售價699元)，即日起全台門市開放預購，每售出一箱即為獨居長者送上祝福與實用物資，捐贈者還可獲贈祈福「勇字小神衣」乙件。

另外，7月19日至20日限時兩天，愛買APP會員獨享滿額9折優惠，數十項商品同步買一送一，包括桂格大燕麥片、西雅圖拿鐵系列／濃黑冰咖啡、POKI冰淇淋系列、高露潔抗敏感牙膏、蒲公英環保抽取衛生紙等。

▲愛買推出「白沙屯媽中元平安箱」愛心捐贈活動。（圖／業者提供）

