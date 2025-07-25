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李元瀚最後台電制服不合身　ICU連夜「找阿姨改」淚：一定很痛吧

▲▼李元瀚最後台電制服不合身　ICU連夜「找阿姨改」淚：一定很痛吧。（圖／當事人授權提供）

▲醫護人員發現李元瀚最後穿的台電制服不合身，連夜找阿姨改好。（圖／當事人授權提供）

記者許力方、趙蔡州／綜合報導

36歲台電工程師李元瀚為搶救風災，遭6000伏特高壓電電擊重傷，送醫後仰賴葉克膜維持生命，家屬不忍決定拔管器捐。當時加護病房的醫護人員發現，台電準備的制服尺寸不合，連夜奔波找阿姨改碼重新縫製，只為了送「台電英雄」穿工整的制服走完最後一程。

李元瀚15日在嘉義義竹鄉搶救電力作業，不慎遭電擊，造成全身約20%深度燒燙傷，送往台南柳營奇美醫院搶救，仰賴葉克膜維持心肺功能，情況一直好轉，家屬在6天後不忍他繼續受苦，決定放棄治療、捐贈器官，經評估，由於器官呈現重度衰竭狀態，最後成功捐贈了一對眼角膜。

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▲▼李元瀚最後台電制服不合身　ICU連夜「找阿姨改」淚：一定很痛吧。（圖／當事人授權提供）

▲▼李元瀚最後台電制服不合身　ICU連夜「找阿姨改」淚：一定很痛吧。（圖／當事人授權提供）

一名奇美醫院加護病房護理師發文，從事發當天、李元瀚送醫搶救開始，病房的每一位醫護就帶著沉重的心，謹慎、小心、認真的照顧他，「看著他身上的傷，心裡OS…這一定很痛吧！」這6天，李爸爸、李媽媽和李妻用了很大的勇氣決定拔管，為了2個小孩，李妻更是告訴自己不能倒下。

文中提到，直到最後一刻，台電準備給李元瀚穿的台電制服尺寸不合，護理師下班後就趕去找服飾店阿姨改衣服，將2件制服改好，同時買到大尺碼的西裝褲，最後順利在22日幫李元瀚穿上工整的台電制服，另外還特地趕工鉤了小包包送給李元瀚的2個女兒，李妻感動地對她說：「謝謝你！我會永遠記得妳。」

檢方相驗，李元瀚身上有多處高壓電傷、雙上肢及前胸壁燒燙傷、橫紋肌溶解症併急性腎衰竭，最後死於缺氧性腦病變死亡。為了讓李元瀚以完整體態走完最後一程，他左手食指因電流造成嚴重碳化，院方特別透過3D列印方式，製作擬真義肢，讓他完整到另一個世界，百名醫護更列隊鞠躬，送他走完最後一程。

▼百名醫護鞠躬送李元瀚最後一程。（圖／記者林東良翻攝）

▲李元瀚家屬決定放棄搶救，捐贈器官遺愛人間。（圖／林東良翻攝）

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