奇美醫院領航全台！　率先取得「ISO 7101」國際醫療品質認證

▲奇美醫院成為全台首間取得ISO 7101醫療品質管理認證的醫學中心，SGS副總裁鮑伯宇親自頒發證書（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在醫療面臨高齡化、慢性病與數位轉型等挑戰之際，奇美醫院再創里程碑，成為全台第一家通過「ISO 7101」國際醫療品質管理標準的醫學中心，該認證由台灣檢驗科技公司（SGS）頒發，象徵奇美醫院在制度化、病人安全與永續治理上接軌國際，領航台灣醫療品質再進化。

ISO 7101是由國際標準化組織於2023年推出的全球首套醫療品質管理標準，涵蓋「領導治理、臨床作業、病人參與、風險管理、人力資源、資訊安全、感染控制」七大面向。

奇美醫院院長林宏榮表示：「傳統管理早已無法應對現今風險與變化，這項認證不只是榮譽，更是我們邁向制度落實、品質日常化的起點。」SGS副總裁鮑伯宇指出，ISO 7101強調由組織高層推動品質文化、以病人為中心設計流程，導入「尊重、同理、公平」等價值觀，並將評鑑視為日常的品質保證制度，而非形式化的得分競賽。未來病人在奇美醫院的每一次看診，都是一場有制度、有保障的醫療旅程。

奇美醫院自2000年成為醫學中心以來，已連續六次評鑑獲優等，這次再度以ISO 7101拉高標準，建立更有韌性的醫療團隊。林宏榮強調：「制度穩定，團隊就有力，病人才安心。」他也期待這份成就能帶動全台醫療機構一同升級，打造更安全、更值得信賴的照護環境。