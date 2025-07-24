泰軍撤退！柬埔寨稱控制2重要據點　要求召開安理會緊急會議

▲柬埔寨總理洪馬內致函聯合國安理會，要求召開緊急會議並制止泰國侵略行為。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

依據柬中時報消息，截至24日當地下午1時，柬埔寨軍隊已經徹底掌控塔門通古寺（Ta Muen Thom）以及Ta Krabei古寺，把入侵的泰國軍隊全數驅逐，挫敗泰軍挑釁行徑。柬埔寨也說，關於泰媒報導的空襲摧毀柬軍第8與第9輕步兵師指揮部一說，純屬假消息。

在此之際，柬埔寨總理洪馬內致函聯合國安理會，要求召開緊急會議並制止泰國侵略行為。

洪馬內在給聯合國安理會主席等人的信函之中，譴責泰國在邊境地區對柬埔寨發動無端、預謀、蓄意的軍事攻擊，這是公然違反國際法不侵略與和平解決爭端原則，以及《聯合國憲章》和《東盟憲章》禁止威脅或使用武力侵害任何國家領土完整的原則。

洪馬內呼籲泰國立即停止一切敵對行動，避免採取任何可能加劇情勢的挑釁行動。他稱，泰國聲稱泰軍人員被柬埔寨放置的地雷炸傷，作為其發動武裝侵略的藉口，但這其實是泰國人員偏離兩國事先協調的巡邏路線，並在柬埔寨境內開闢新路徑時發生事故，當地已被官方記錄為雷區。

洪馬內也說，有鑑於近來泰國侵略行為嚴重威脅區域和平穩定，要求聯合國安理會召開緊急會議，阻止泰國侵略行動。