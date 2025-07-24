泰國、柬埔寨失控開火！兩軍「積累仇恨值」原因曝　總理被趕下台

▲泰國軍方7月20日在烏汶叻差他尼府一處邊境地區視察，發現疑似柬埔寨新埋設的2枚地雷。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

泰國、柬埔寨武裝部隊今（24）日再度在兩國接壤邊境爆發激烈衝突！早在今年5月底，泰軍在東北伊善地區巡邏時，便發現柬軍在爭議地區挖壕溝，隨後泰國時任總理貝東塔親暱稱呼柬埔寨前總理洪森「叔叔」的錄音檔外流，更因此遭到停職。7月，泰軍更一周3度踩到柬軍新埋設的地雷，柬軍則砲擊泰國邊境。

繼5月的邊境壕溝衝突後，泰國與柬埔寨的邊界衝突從7月以來不斷升溫。根據《泰國日報》，兩國衝突的起因疑與柬軍在邊境私自埋設地雷有關。7月16日，泰軍士兵在烏汶府崇博口岸巡邏時踩到PMN-2地雷，造成一死兩傷。而7月23日，在「馬鞍口岸」再度有泰軍士兵誤踩地雷，導致一人截肢、四人受傷。

泰國認為，地雷是近期由柬方所埋；柬方則否認指控，強調這些地雷可能是數十年前內戰遺留。

除了地雷事件外，泰柬邊境的緊張也因觀光活動升高。7月20日至23日，兩國民眾大量湧入素林府的塔門通寺（Prasat Ta Muen Thom）參觀，期間雙方摩擦頻傳。泰國更發現柬埔寨在樹上架設監視器、鏡頭對準泰方，引發進一步的不滿。為防止情勢惡化，兩軍決定加強控管，但緊張氣氛並未因此舒緩。

情勢在7月24日上午進一步惡化。當天上午7時35分，泰軍通報有疑似柬軍無人機在空中盤旋。8時20分，柬軍從塔門通寺東側開火攻擊泰軍前線，並派出6名攜帶RPG火箭推進榴彈的武裝士兵接近泰軍基地。儘管泰方試圖交涉，衝突仍在上午9時20分爆發，造成泰軍一人受傷。

9時40分，柬軍更未顧及平民安全，發射BM-21火箭炮，擊中四色菊府的高棉遺跡塔翁寺，使得素林府、烏汶府、四色菊府相繼陷入交火。上午9時55分，柬方砲火落入素林府加春縣的邊境開發中心社區，甚至有進一步越界入侵之舉。泰軍因此批准使用火力反擊，堅決捍衛領土主權。

▲泰國前內閣總理貝東塔因稱柬埔寨前總理洪森「叔叔」，而被憲法法庭裁定停職。（圖／美聯社）

據悉，5月28日清晨5時45分，在泰國東北部伊善地區烏汶叻差他尼府崇博地區，泰軍巡邏時發現柬軍在雙方宣稱擁有主權的爭議地區挖掘壕溝，因此要求柬軍停止行動，豈料卻遭到對方開火，因此迅速採取反擊，過程中造成一名柬兵死亡，雙方交火10分鐘後由副指揮官通話達成初步停火協議，不過兩軍未撤離現場。

在5月以來持續的邊境衝突中，泰國時任總理貝東塔親暱稱呼柬埔寨前總理洪森「叔叔」，然而錄音檔卻遭到洪森外流，引發泰國軍方與民眾極度不滿，最後在泰國36名參議員提出停職請願案後，由泰國憲法法庭於7月1日審理後裁定貝東塔停職。