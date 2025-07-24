7-11遭炮擊全面燃燒！　邊境衝突「泰國已釀9死14傷」

記者吳美依／綜合報導

泰國與柬埔寨邊境24日再度爆發衝突，雙方正展開激烈交火。泰國軍方證實，該國平民已經累計至少9死14傷，當地一間加油站與鄰近超商遭柬國攻擊，建物燃起熊熊大火與濃煙，驚悚畫面在社群媒體瘋傳。

▲泰國四色菊府一座加油站與鄰近超商遇襲。（圖／翻攝臉書สถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์）



泰國四色菊府「班普」地區（Ban Phue）一座加油站遭柬軍發射的BM-21火箭砲擊中，此處距離泰柬邊境僅約20公里，當局仍在現場施救，並且評估損壞程度。

[Breaking] The Second Army Region reports that BM-21 rockets fired from the Cambodian side have hit a PTT gas station in Ban Phue, Kantharalak District, Sisaket Province, leaving many students and civilians injured.#Thailand #Cambodia #ไทยกัมพูชา #ชายแดนไทยกัมพูชา pic.twitter.com/3moE6Jwqjm — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) July 24, 2025

畫面顯示，鄰近加油站的7-11正在全面燃燒，滾滾濃煙也從內部竄天。此時，背景傳出一聲巨響，周遭一些人員著急奔逃，一名騎士匆忙跑到店門口，試圖移動他的機車。

BBC等外媒報導，泰國軍方證實該國平民共計9死14傷，其中四色菊府加油站遭炮擊造成6死10傷，素林府遇襲也導致2死，另外烏汶府也有1人喪命。至於柬埔寨方面，則尚未公布任何傷亡資訊。

泰國軍方表示，他們正密切監視邊境局勢，將繼續向民眾通報情況。