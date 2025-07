7-11遭炮擊全面燃燒！　邊境衝突「泰國已釀9死14傷」

記者吳美依/綜合報導

泰國與柬埔寨邊境24日再度爆發衝突,雙方正展開激烈交火。泰國軍方證實,該國平民已經累計至少9死14傷,當地一間加油站與鄰近超商遭柬國攻擊,建物燃起熊熊大火與濃煙,驚悚畫面在社群媒體瘋傳。

▲泰國四色菊府一座加油站與鄰近超商遇襲。(圖/翻攝臉書สถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์)



泰國四色菊府「班普」地區(Ban Phue)一座加油站遭柬軍發射的BM-21火箭砲擊中,此處距離泰柬邊境僅約20公里,當局仍在現場施救,並且評估損壞程度。

[Breaking] The Second Army Region reports that BM-21 rockets fired from the Cambodian side have hit a PTT gas station in Ban Phue, Kantharalak District, Sisaket Province, leaving many students and civilians injured.#Thailand #Cambodia #ไทยกัมพูชา #ชายแดนไทยกัมพูชา pic.twitter.com/3moE6Jwqjm