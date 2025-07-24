泰國3倍軍力碾壓柬埔寨！空軍「72架戰機」裝備先進　海軍擁航母

▲泰國士兵在曼谷軍營進行跳馬動作訓練。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

泰國、柬埔寨從5月底以來緊張情勢升溫，泰軍指控柬埔寨在邊境挖壕溝、埋地雷，今（24）日柬軍更發射多枚火箭攻擊泰國邊境。不過，一份報告指出，泰國的軍事力量，無論在兵力、還是武器裝備方面，都碾壓鄰國柬埔寨，泰國現役軍人是柬埔寨的3倍，且擁有規模龐大的現代化軍備，而空軍戰力更具優勢。

根據美媒《CNN》，智庫國際戰略研究所（IISS）最新「2025年軍力平衡報告」分析，泰國現役軍人數量為柬埔寨的3倍，擁有規模龐大且現代化的軍備，特別是在空軍戰力上更具顯著優勢，泰柬兩國差距明顯。

▲泰國皇家陸軍總參謀長練兵，該國軍事實力碾壓柬埔寨。（圖／達志影像）

報告指出，泰國現役軍人約36.1萬人，遠高於柬埔寨軍隊人數。作為美國的「主要非北約盟邦」，泰國軍隊長期以來受到美方支持，軍武裝備大幅現代化，近年來也積極與中國等國合作，發展國產軍工產業。

空軍部分，泰國目前擁有至少11架瑞典製「獅鷲」（Gripen）戰鬥機，以及數十架美製F-16與F-5型號戰機，形成完整的空中戰力。相對地，柬埔寨目前缺乏具備作戰能力的空軍，是兩國軍力差距最明顯之處。

在陸軍裝備，泰國擁有超過60輛中國製VT-4現代戰車與數百輛美製舊型戰車，而柬埔寨則多為200輛左右老舊的中、蘇製戰車。泰國砲兵火力亦占優勢，擁有600多門火砲，包括至少56門155公厘重型火砲、550門105公厘牽引式火砲。柬埔寨方面，則僅配備約12門155公厘火砲與約400門較小型牽引式火砲。

▲泰國皇家空軍3月在曼谷廊曼機場，慶祝成立88周年。（圖／達志影像）

在直升機方面，泰國軍方配備有美製「眼鏡蛇」攻擊直升機與18架黑鷹（Black Hawk）運輸直升機，反觀柬埔寨則僅擁有數十架老舊蘇聯與中國製的運輸直升機，實力差距明顯。

同時，泰國軍方常態參與國際聯合演習，最具代表性的是自1982年起與美國印太司令部共同主辦的「金色眼鏡蛇」（Cobra Gold）年度軍演。該演習現已成為全球歷史最悠久的國際軍演之一，參與國家眾多，凸顯泰國軍方的國際戰略合作地位。

另外，《全球戰力網站》（Global Firepower）也分析，截至今年1月為止，泰國、柬埔寨兩國在陸海空三軍的軍事實力上差距懸殊。其中，泰軍總兵力達60萬人、柬軍僅23萬人，泰國空軍擁有72架戰鬥機、柬軍則連一架都沒有，且泰國海軍擁有直升機航空母艦。至於在國防預算上，泰國達58.9億美元，柬埔寨卻僅8.6億美元。