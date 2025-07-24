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柬埔寨「轟炸泰國醫院」多人傷！　士兵匍匐逃難畫面曝

▲▼柬埔寨轟炸泰國醫院多人受傷　。（圖／翻攝自Facebook／Army Military Force - สำรอง）

▲泰國士兵匍匐在地，躲避柬方火箭砲攻擊。（圖／翻攝自Facebook／Army Military Force - สำรอง）

記者王佩翊／編譯

泰柬雙方24日在邊境爆發激烈衝突，柬國發射BM-21火箭砲，導致多名泰國平民死亡。泰方更指控，柬埔寨軍方朝泰國素林府「帕農東拉醫院」（Phnom Dongrak Hospital）發動火箭砲攻擊，導致多人受傷。

根據khaosod報導，臉書粉專「Army Military Force – สำรอง」指出，柬埔寨士兵持續朝素林府的帕農東拉醫院發射多枚BM-21火箭砲，並公開現場影片。從畫面中可以看到，醫院遭到襲擊，而駐守當地的士兵則是匍匐在地，躲避攻擊。

泰國衛生部隨後證實，自從泰柬雙方在塔門通寺發生衝突後，各服務機構已啟動應變計畫，帕農東拉醫院也已經將所有病患轉移，另一間鄰近的醫院也啟動應變措施，正逐步按計畫將患者移至安全地帶。

素林府公共衛生醫師育塔那（Yuttana Wannapoklang）進一步指出，帕農東拉醫院確實受到來自交戰區的重火力攻擊，雖然目前尚無法確認使用的具體武器型號，但可以確定是重型武器，且攻擊威力強大。

育塔那醫師補充，目前帕農東拉及加布城2所醫院的住院病患均已成功撤離至所謂的「綠色區域」，也就是相對安全的避難地點。然而院方部分工作人員仍滯留於醫院內，相關單位正在加緊協調，以最快速度將人員撤離。

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