快訊／柬「BM-21火箭砲」轟加油站！炸死2泰國人　大量學生受傷

▲柬埔寨發射BM-21火箭砲，擊中泰國邊境的加油站，導致2人死亡，多名學生受傷。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國與柬埔寨邊境24日凌晨再度爆發衝突，雙方正式展開激烈交火，柬方朝泰國境內發射火箭砲，導致多名平民傷亡。而泰國為了反擊其攻擊平民之行為，出動6架F-16戰機，摧毀2處柬軍的指揮部。最令人震驚的是，其中一枚砲彈直接擊中泰國一座加油站，當場炸毀建築物，並造成至少2名平民死亡，大量學生受傷。

根據khaosod報導，泰國東北部邊境地區24日與柬軍爆發激烈交火，雙方從上午9時開始在泰國四色菊府邊境交戰，目前尚不清楚是由哪一方先開火，但現場不斷傳出槍聲與砲擊聲，且持續時間超過2小時，情勢相當緊張。

四色菊府坎他拉拉克縣（กันทรลักษ์）一間加油站遭到柬埔寨發射的BM-21火箭砲擊中，當場被炸毀，並且造成多名學生與平民受傷，至少2人罹難，當局尚未公布死者身分。而衝突仍在進行，加油站距離泰柬邊境僅20公里。

▲柬埔寨BM-21火箭砲擊中民宅。（圖／翻攝自khaosod）



此外，泰方指出，素林府邊境一處民宅24日上午9時40分遭到柬埔寨發射的2枚BM-21火箭砲擊中，造成3名平民受到重傷，其中包含1名兒童，目前已有1人搶救不治身亡。泰國陸軍在第一時間強烈譴責此舉，並指責柬方針對平民發動攻擊的行為既暴力又違反人道原則。