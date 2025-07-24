快訊／泰國宣布：關閉「與柬埔寨」所有檢查哨站

記者王佩翊／編譯

泰國皇家軍隊（國防部）稍早就與柬埔寨邊境爆發衝突事件進行報告，泰方指控是柬軍率先開火，導致雙方爆發激烈交火，同時宣布將邊境口岸原本的部分開放政策升級為第4級戒備，全面關閉與柬埔寨接壤的所有邊境檢查哨站，禁止人員往來，直到另行通知。

▲泰國宣布關閉所有與柬埔寨的檢查哨站。（圖／翻攝自khaosod）



根據khaosod報導，泰國皇家軍隊副發言人蘇拉山·空西里海軍少將與外交部副發言人馬拉提·阿達摩24日中午在泰國政府大樓召開記者會，說明緊急召開的「邊境情勢特別行動中心」會議結果。該會議由國防部副部長納塔蓬主持，針對過去兩日的衝突狀況進行說明與應對部署。

泰方指出，柬埔寨動用重型火箭砲BM-21攻擊泰國邊境的民宅、公共設施以及邊境發展中心。泰國素林府已有1名平民不幸喪命、3人受傷，其中包含一名孩童。另外有泰國邊境的醫院也被攻擊，造成多人受傷，目前軍方已緊急疏散民眾，盡力將傷亡降到最低。

因應局勢升溫，泰方依據《軍事公務員組織法》授權泰國皇家軍隊成立軍方指揮中心，由參謀總長統一指揮調度，隨時監控局勢發展並進行軍事應變。

此外，為維持邊境安全，泰國已決定將原本的部分開放政策升級為第4級戒備，全面關閉與柬埔寨接壤的所有邊境檢查哨站，禁止人員往來，直到另行通知。