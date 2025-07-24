　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／泰國宣布：關閉「與柬埔寨」所有檢查哨站

記者王佩翊／編譯

泰國皇家軍隊（國防部）稍早就與柬埔寨邊境爆發衝突事件進行報告，泰方指控是柬軍率先開火，導致雙方爆發激烈交火，同時宣布將邊境口岸原本的部分開放政策升級為第4級戒備，全面關閉與柬埔寨接壤的所有邊境檢查哨站，禁止人員往來，直到另行通知。

▲▼即／泰國宣布關閉所有「與柬檢查哨站」。（圖／翻攝自khaosod）

▲泰國宣布關閉所有與柬埔寨的檢查哨站。（圖／翻攝自khaosod）

根據khaosod報導，泰國皇家軍隊副發言人蘇拉山·空西里海軍少將與外交部副發言人馬拉提·阿達摩24日中午在泰國政府大樓召開記者會，說明緊急召開的「邊境情勢特別行動中心」會議結果。該會議由國防部副部長納塔蓬主持，針對過去兩日的衝突狀況進行說明與應對部署。

泰方指出，柬埔寨動用重型火箭砲BM-21攻擊泰國邊境的民宅、公共設施以及邊境發展中心。泰國素林府已有1名平民不幸喪命、3人受傷，其中包含一名孩童。另外有泰國邊境的醫院也被攻擊，造成多人受傷，目前軍方已緊急疏散民眾，盡力將傷亡降到最低。

因應局勢升溫，泰方依據《軍事公務員組織法》授權泰國皇家軍隊成立軍方指揮中心，由參謀總長統一指揮調度，隨時監控局勢發展並進行軍事應變。

此外，為維持邊境安全，泰國已決定將原本的部分開放政策升級為第4級戒備，全面關閉與柬埔寨接壤的所有邊境檢查哨站，禁止人員往來，直到另行通知。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 2861 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
基隆恐怖砍人！24歲男胸臂噴血　惡煞跳樓壓壞300萬特斯拉
快訊／俄49人客機墜毀　起火狂燒
泰柬激烈交火　兩國衝突時間軸曝
吳姍儒踩劉宇寧頭像炎上　電視台證實「整集不會露出」
快訊／BTS老闆涉私吞4千億　警方衝HYBE搜索
快訊／「花蓮王」震怒！　傅崐萁將告童子賢
柬埔寨「轟炸泰國醫院」多人傷！　匍匐逃難畫面曝
大罷免倒數！解放軍57機艦出海　兩棲裝甲實彈射擊片曝
贊助台社員「返鄉投票機票」！日本公司宣布：暫停部分業務

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／俄49人失聯客機「墜毀地點找到了」　機身起火狂燒

泰柬7月邊境衝突時間軸曝！泰兵「一周3度踩地雷」　柬軍砲擊加油站

柬埔寨「轟炸泰國醫院」多人傷！　士兵匍匐逃難畫面曝

快訊／俄羅斯「49人客機」驚傳失聯！

快訊／泰國宣布：關閉「與柬埔寨」所有檢查哨站

柬埔寨控：泰國動用重型武器、派戰機投彈「企圖奪取柬領土」

邊境激烈交火中！　柬媒：泰軍「主動請求談判」緩解局勢

川普威脅奏效？　澳洲宣布鬆綁「美牛進口限制」

美網紅瞎稱「法國第一夫人是變性人」　馬克宏跨海提告

快訊／柬「BM-21火箭砲」轟加油站！炸死2泰國人　大量學生受傷

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【沒綁繩還敢嗆？】現炒店土狗咬傷騎士！飼主瞎扯：咬人是牠的自由

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

Rosé下台「腳滑慘摔」 秒爬起...繼續唱歌！

【髮廊變急診室】男子理髮到一半昏倒 客人直接CPR開救！

【萬里車禍瞬間】砂石車打滑撞國光客運！ 鋼材炸飛騎士險躲過

快訊／俄49人失聯客機「墜毀地點找到了」　機身起火狂燒

泰柬7月邊境衝突時間軸曝！泰兵「一周3度踩地雷」　柬軍砲擊加油站

柬埔寨「轟炸泰國醫院」多人傷！　士兵匍匐逃難畫面曝

快訊／俄羅斯「49人客機」驚傳失聯！

快訊／泰國宣布：關閉「與柬埔寨」所有檢查哨站

柬埔寨控：泰國動用重型武器、派戰機投彈「企圖奪取柬領土」

邊境激烈交火中！　柬媒：泰軍「主動請求談判」緩解局勢

川普威脅奏效？　澳洲宣布鬆綁「美牛進口限制」

美網紅瞎稱「法國第一夫人是變性人」　馬克宏跨海提告

快訊／柬「BM-21火箭砲」轟加油站！炸死2泰國人　大量學生受傷

台新新光金控今誕生！　旗下2家投信董事會決議搶先併

台啤前教頭閻家驊車禍事件　本人發聲明曝「對方酒駕」已達成和解

和朋友住在同棟大樓好嗎？　網給1建議：有距離又能互相照應

50嵐、迷客夏「超頂1飲品」　她愣見都停賣！內行嘆：真的很嚇人

下半年「晦氣星」大亂3生肖事業宮　屬虎者努力卻受挫

支持者投票通知單被偷！　黃健豪喊話：帶身份證和印章還是可以投

「TOYOTA全新入門小休旅」印尼現身！台灣有望國產化挑戰百萬內

豐原5口命案家屬淚謝各界援助治喪　籲政府加重詐騙刑責

鄭宗哲、李灝宇3A交鋒都敲安　柯敬賢轟出本季第4轟

陳冠希又爆機場爆氣！遭後方旅客推擠起衝突　警方出面協調畫面瘋傳

【髮廊變急診室】男子理髮到一半昏倒 客人直接CPR開救！

國際熱門新聞

洩題給台灣？　川普連發文曝滿足1條件才降稅：將徵15％至50％

即／泰出動6架F-16！摧毀柬埔寨2據點

即／柬「火箭砲」轟泰國加油站2死！大量學生受傷

柬泰交火　柬埔寨控泰先開火：堅決反制

雙颱接力！日氣象廳曝「對台影響最大」時間點

150女受害！日本雙胞胎兄弟非法拍攝A片賺3億

即／泰國宣布關閉所有「與柬檢查哨站」

日本如何成功將關稅降至15％？貝森特曝關鍵

即／俄羅斯「49人客機」失聯！

泰國驅逐柬埔寨大使！

柬埔寨「轟炸泰國醫院」多人傷！

邊境激烈交火　柬媒：泰軍請求談判

黃仁勳在台下！川普爆「曾想拆分輝達」

義大利墜機「機鼻朝下」俯衝爆炸畫面曝

更多熱門

相關新聞

泰派戰機投彈　柬控：企圖奪取柬領土

泰派戰機投彈　柬控：企圖奪取柬領土

泰柬24日邊境武裝衝突導致情勢急速升溫，泰國還出動F-16戰機轟炸柬埔寨軍事據點。柬埔寨國防部發布的最新聲明指出，泰國部署過多兵力、使用重型武器並發動空襲，企圖奪取柬埔寨領土。

邊境激烈交火　柬媒：泰軍請求談判

邊境激烈交火　柬媒：泰軍請求談判

即／柬「火箭砲」轟泰國加油站2死！大量學生受傷

即／柬「火箭砲」轟泰國加油站2死！大量學生受傷

泰國大使館建議　公民盡速離開柬埔寨

泰國大使館建議　公民盡速離開柬埔寨

即／泰出動6架F-16！摧毀柬埔寨2據點

即／泰出動6架F-16！摧毀柬埔寨2據點

關鍵字：

泰國柬埔寨邊境衝突戒備提升東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

小A辣爆「和美國球星開房過夜」！極樂私生活全曝光

統神SWAG脱了「2女優愛撫」全程無反應！

洩題給台灣？　川普連發文曝滿足1條件才降稅：將徵15％至50％

高雄妹控3男藝人「9度性侵」　一二審都吞敗

獨／汐止雙亡夫妻曾是藝壇佳話　才債務更生卻遇詐

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

即／泰出動6架F-16！摧毀柬埔寨2據點

激戰10萬粉女警！渣警網售性愛片：叫聲像母狗

Coldplay偷情CEO「正宮爆毀滅性證據」！

OL遭老闆拉到廁所脫褲性侵拍片！法官看監視器畫面傻了

快訊／蔡英文正式對大罷免表態！　「感謝民團展現台灣人民韌性」

雙颱夾殺台灣　直接侵襲機率曝

小A辣開房美球星「進房獨處過程」全曝光！

朱立倫嗨喊「大罷免可以不投票！」　民進黨回應了

竹節草生成！雙颱路徑交錯對台影響時程曝

更多

最夯影音

更多

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面