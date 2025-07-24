柬埔寨控：泰國動用重型武器、派戰機投彈「企圖奪取柬領土」

▲圖為柬埔寨總理洪馬內。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

泰柬24日邊境武裝衝突導致情勢急速升溫，泰國還出動F-16戰機轟炸柬埔寨軍事據點。柬埔寨國防部發布的最新聲明指出，泰國部署過多兵力、使用重型武器並發動空襲，企圖奪取柬埔寨領土。

BBC引述柬媒高棉時報（Khmer Times）指出，柬埔寨國防部稱，泰國出動戰機在柬埔寨控制區投下2枚炸彈，泰國的行徑是野蠻非法的軍事侵略，公然違反《聯合國憲章》、東協規範以及國際法核心原則。

▲泰柬邊境衝突，左圖為踩到地雷受傷的泰國士兵被空運送醫，右圖為柬埔寨向泰國素林府發射砲彈後的場景。 （圖／達志影像／美聯社）

柬埔寨國防部發言人瑪麗淑潔達（Maly Socheata）指出，這些非法且不負責任的行為對區域和平穩定構成嚴重威脅，動搖國際秩序。

另據柬中時報，柬埔寨國防部嚴正譴責泰軍對柬埔寨主權與領土完整所實施的野蠻、粗暴、極端侵略行為，柬埔寨軍隊將動用一切正當手段，不惜代價予以還擊，堅決捍衛國家主權和領土完整，維護國家尊嚴與人民安全。

柬埔寨宣稱，是泰軍先行違反既有共識，擅自進入柬埔寨領土，登上塔門通（Ta Muen Thom）古寺區域，沿著寺廟腳下多處路線滲透推進，並在上午8時30分首次向柬軍陣地開火，隨後把攻勢範圍擴大至Ta Krabei古寺、骷髏山區域以及三角地區。到了8時47分，柬軍被迫啟動自衛反擊捍衛國家主權和領土完整，完全依據《聯合國憲章》第51條賦予的正當防衛權。