邊境激烈交火中！　柬媒：泰軍「主動請求談判」緩解局勢

▲左圖為泰國士兵誤觸地雷空運送醫，右圖為泰國素林府一處住宅區遭柬國砲彈炸過的場景。 （圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

泰國與柬埔寨邊境24日再度爆發衝突，雙方正展開激烈交火，已經導致多位士兵與平民受傷。根據《柬中時報》最新消息，泰國軍隊已主動請求，與柬埔寨方面展開談判，尋求緩解當前局勢。

今日稍早，泰國在東北部邊境地區與柬軍爆發激烈交火，雙方從上午9時開始在泰國四色菊府邊境交戰，目前尚不清楚是由哪一方先開火，但現場不斷傳出槍聲與砲擊聲，且持續時間超過2小時，情勢相當緊張。

其中，柬方朝泰國境內發射火箭砲，導致多名平民傷亡。而泰國為了反擊，出動6架F-16戰機，摧毀2處柬軍指揮部。四色菊府坎他拉拉克縣（กันทรลักษ์）一間加油站遭到柬埔寨發射的BM-21火箭砲擊中，多位學生與平民受傷，至少2人罹難，而目前衝突仍在進行。

泰柬邊境近期頻頻爆發衝突，今年5月底雙方交火導致1名柬兵身亡，7月16日泰國軍隊在邊境巡邏時誤觸地雷，導致至少3名士兵，其中一人被迫右腿截肢，指控柬國新設地雷，違反國際公約。柬埔寨駁斥指控，並批評泰國率先越界、侵犯主權。

而在最新交火之前，泰國23日召回駐柬大使，驅逐柬埔寨駐泰大使。柬埔寨也採取反制措施，把對泰外交關係降至最低的二級級別，召回全數駐泰外交人員，驅逐所有泰國駐柬外交人士。