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義大利飛機「機鼻朝下」墜毀　撞地爆炸畫面曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲小飛機墜機撞地爆炸起火，機上2人罹難。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

義大利22日發生小飛機墜機事故，機上飛行員與一名乘客總計2人罹難。如今事發當下的影片曝光，小飛機以機鼻朝下的狀態撞向路面，俯衝墜地爆炸起火，黑色濃煙直竄空中，也迫使高速公路上往來的車輛被迫穿過燃起熊熊大火的墜機現場。

紐約郵報等報導，事發於義大利北部的布雷西亞（Brescia），75歲米蘭人拉瓦利亞（Sergio Ravaglia）開著Freccia RG小飛機升空，機上載著60歲伴侶斯特凡諾（Ann Maria De Stefano），但卻發生意外。

目擊者宣稱，這架Freccia RG小飛機似乎想緊急降落在路面上，但未能重新加速，最終飛機俯衝下墜。影片顯示，當時還有部分車輛行駛在路上，結果一架小飛機以機鼻朝下的狀態失控旋轉，最終撞向路面，飛機爆炸起火，多輛汽車來不及踩煞車閃避，直接衝入燃起熊熊大火的墜機現場。

事發後，相關人員趕到現場控制火勢，但飛機已經完全損毀，機上2人死亡，當局已經展開調查，釐清墜機原因。這起事件也造成2名駕駛受傷，事發後在附近醫院接受治療，傷勢無生命危險。

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