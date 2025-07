孟加拉空軍訓練機墜毀！「撞進學校」大火狂燒　至少1死4傷

▲ 消防員向機體殘骸灑水滅火。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

孟加拉空軍一架F-7 BGI訓練機21日下午在首都達卡北部墜毀,機體直接撞入當地一所學校校園內,造成至少1人死亡及4人受傷。

#BREAKING: A Bangladesh Air Force F-7 BGI jet has crashed into Milestone School & College in #Uttara, #Dhaka, leaving one dead and multiple casualties, according to the Inter Services Public Relations Directorate.#Crash #Bangladesh #AirForceF7 pic.twitter.com/tff30PCGG6