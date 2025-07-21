孟加拉空軍訓練機墜毀！「撞進學校」大火狂燒　至少1死4傷

▲ 消防員向機體殘骸灑水滅火。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

孟加拉空軍一架F-7 BGI訓練機21日下午在首都達卡北部墜毀，機體直接撞入當地一所學校校園內，造成至少1人死亡及4人受傷。

#BREAKING: A Bangladesh Air Force F-7 BGI jet has crashed into Milestone School & College in #Uttara, #Dhaka, leaving one dead and multiple casualties, according to the Inter Services Public Relations Directorate.#Crash #Bangladesh #AirForceF7 pic.twitter.com/tff30PCGG6 — CommunitY13 (@Community1357) July 21, 2025

綜合《美聯社》及NDTV等外媒，這架飛機墜毀於烏塔拉地區邁爾斯通學院（Milestone School and College），事發時校內仍有學生在上課，媒體曝光的畫面可見現場火光沖天、濃煙密布。

孟加拉陸軍公關室發布簡短聲明證實，失事的F-7 BGI戰機隸屬於孟加拉空軍。消防官員卡南（Lima Khanam）稱這起事故造成至少1人罹難及4人受傷，未提供更多細節。

但據當地Jamuna電視台，實際傷亡恐怕更為嚴重，包括學生在內至少13人受傷。消防人員與軍方救難人員已抵達現場，全力進行搜救工作。