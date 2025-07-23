　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印航家屬領回遺體「棺木竟躺陌生屍體」！　還有多人殘骸拼成1具

▲▼ 印度航空（Air India）AI171班機墜毀。圖為飛機殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度航空（Air India）AI171班機墜毀，至今仍有多名家屬無法拿到罹難者遺體。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

印度航空AI171墜機事件釀成261人罹難，當中52人是準備返回英國的公民，如今卻被爆出，罹難者遺體的身分辨認工作漏洞百出，部分家屬接到被運回英國的遺體後，才發現棺木裡躺的是其他陌生乘客，而非自己的家人，導致必須取消原定的喪禮。此外，甚至還有家屬收到的棺木裡塞著由「多名不同罹難者」拼裝而成的遺體。

根據《每日郵報》報導，目前已經至少發現2起遺體身分辨識錯誤的事件，而這個荒謬事件是直到調查過程中，英國西倫敦驗屍官威爾科克斯博士（Dr Fiona Wilcox）比對家屬提供的DNA樣本時，才發現有誤。

部分罹難者遺體根據其宗教信仰在印度迅速火化與埋葬，但是目前至少已經有12名罹難者的遺體被送回英國。而可怕的是，有家屬發現棺木中的遺體並非自己的家人，甚至有家屬拿到的遺體是由多具不同罹難者的遺體拼湊而成。

這些事件已在英印兩地引起高度關注，英國首相施凱爾（Keir Starmer）預計在本周接待印度總理莫迪（Narendra Modi）來訪時，親自「表達關切」。

印度航空AI171班機6月12日在起飛後不久便因燃料系統故障墜毀住宅區，搜救行動隨即展開，然而由於墜機爆炸，地面溫度高達攝氏1500度，導致遺體多數燒焦、殘缺不全，使得辨識困難。

當地醫院在家屬配合下進行DNA與牙齒比對，但有些遺體僅以塑膠容器交還，未提供進一步說明。受害者家屬表示，印度當局只給他們一張紙條，然後就說「這是你的父母」，沒有人可親自查看遺體，「但我們也只能相信他們說的話」。

事發至今已超過1個月，仍有許多家屬無法收到正確的遺體，甚至有許多人無法確定棺木裡究竟是誰。而代表多名英國籍家屬的律師希利普拉特（James Healy-Pratt）表示，遺體在印度當地的識別程序存在明顯漏洞，罹難者遺體交接與辨識過程也相當草率。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 9464 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲聲請726戒護投票　最高行政法院將開庭審理
全台最大星巴克搶先看！　24小時營業
大谷翔平36轟兩分砲！連4戰轟出日本紀錄
童子賢控捐7000萬遭威脅轉一手　花蓮縣府3聲明回擊：不排除
新熱帶低壓與范斯高「交互作用」　粉專曝2走法：可能離台灣較近
蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了
快訊／吳姍儒踩劉宇寧照片「發聲道歉了」！
快訊／恐怖瞬間曝光！國光客運嚴重車禍　第一排乘客死亡
直擊／三上悠亞告白「最愛台灣」！　突曝10月「重磅喜訊」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球最強護照排名「台灣名次出爐」！　勝過中泰印

印航家屬領回遺體「棺木竟躺陌生屍體」！　還有多人殘骸拼成1具

蒙面男深夜闖進臥室「狂盯裸女32分鐘」　她隔天看監視器嚇壞

日本談到15%關稅！　專家：可能成為「台灣與美談判基準」

日本進口車關稅15%！　底特律3大車廠不滿：糟糕的交易

「運動短褲太短」被拒絕登機還逮捕　女乘客怒：把我當罪犯

美沙漠深鑽260度高溫地熱　地球核心成下一代AI綠能金礦？

「病人躺在病床」遭敘利亞軍槍殺！醫院遇大屠殺　滿地腐屍

不倫吻戲太高清！偷吃CEO控Coldplay侵權？　律師曝：告了更難看

赴美簽證又變貴！多收7300元「誠信費」　台灣免簽躲過一劫

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

【搭計程車竟成末路】餐敘後返家遇死劫　灑水車撞擊男斷氣

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

【這風太強啦】貴賓犬直接被吹成三角形！

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

全球最強護照排名「台灣名次出爐」！　勝過中泰印

印航家屬領回遺體「棺木竟躺陌生屍體」！　還有多人殘骸拼成1具

蒙面男深夜闖進臥室「狂盯裸女32分鐘」　她隔天看監視器嚇壞

日本談到15%關稅！　專家：可能成為「台灣與美談判基準」

日本進口車關稅15%！　底特律3大車廠不滿：糟糕的交易

「運動短褲太短」被拒絕登機還逮捕　女乘客怒：把我當罪犯

美沙漠深鑽260度高溫地熱　地球核心成下一代AI綠能金礦？

「病人躺在病床」遭敘利亞軍槍殺！醫院遇大屠殺　滿地腐屍

不倫吻戲太高清！偷吃CEO控Coldplay侵權？　律師曝：告了更難看

赴美簽證又變貴！多收7300元「誠信費」　台灣免簽躲過一劫

2025下半年吉他音樂盛宴：國際大師接力演出　指彈風暴席捲全台

蔡依林親揭演唱會新進度！　新專輯「0抒情歌」暗藏女團夢

台南警遭控闖民宅關監視器搜索　彰化屋主：1兩黃金不見了

台船承造財政部關務署100噸級巡緝艇2艘　舉行安放龍骨典禮

柯文哲聲請726戒護投票　最高行政法院明開庭審理

焚香呼喚快回來！工程老闆一家遊屏東　他落海失蹤24小時未尋獲

聲音照相＋AI助攻！　台南取締噪音車效率飆升八成年罰破200萬

縱谷即時影像大躍進！再增2處景點升級4K畫質　有現場收音

台綜藝主持費內幕！1集50萬剩個位數 正妹通告費5千要偷笑：電視圈已死

喬任梁出道18年！父穿「兒生前最愛的粉色」掃墓：仍不習慣沒有你的四季

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

國際熱門新聞

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

甜筒插乳溝　她買土耳其冰淇淋遭性騷

美菲達成協議「課19%關稅」　比4月對等關稅還高

即／每日：石破茂將於8月底「宣布請辭」！

即／美日談判結果　日汽車關稅減半至15％

威廉、哈利20歲表妹驚傳身亡　現場有槍

快訊／英國「搖滾樂教父」過世　享壽76歲

威廉、哈利20歲表妹家中身亡　死因曝光

印尼讓步換低關稅內容曝光！　川普宣布菲律賓關稅降到19％

收視慘　傳Netflix與哈利梅根天價合約喊卡

日15%關稅　可能成為台與美談判基準

YouTube刪1.1萬頻道！中俄宣傳帳號遭大清洗

民調破五成要石破茂下台　新首相人選曝

雙層巴士硬過限高橋　車頂瞬間削平

更多熱門

相關新聞

孟加拉空軍訓練機「撞進學校」　至少1死4傷

孟加拉空軍訓練機「撞進學校」　至少1死4傷

孟加拉空軍一架F-7 BGI訓練機21日下午在首都達卡北部墜毀，機體直接撞入當地一所學校校園內，造成至少1人死亡及4人受傷。

印航機長墜機前交代警衛「照顧9旬老父」

印航機長墜機前交代警衛「照顧9旬老父」

印航錄音　機長「切斷燃油」害空中熄火

印航錄音　機長「切斷燃油」害空中熄火

印航空難後　2國下令檢查波音燃油開關鎖

印航空難後　2國下令檢查波音燃油開關鎖

印航260死空難是人為？機長傳情緒不穩

印航260死空難是人為？機長傳情緒不穩

關鍵字：

墜機印度航空遺體

讀者迴響

熱門新聞

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

臨演女兒遭12人性侵！母淚訴：是警察殺了她

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

吳宗憲爆開戰S家！

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上

趕1人用餐客走！名店惹議「燒到市政府出手」

樂天女孩嘎琳夜奔商辦大樓　行李箱一推消失3天

更多

最夯影音

更多

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面