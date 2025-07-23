印航家屬領回遺體「棺木竟躺陌生屍體」！　還有多人殘骸拼成1具

▲印度航空（Air India）AI171班機墜毀，至今仍有多名家屬無法拿到罹難者遺體。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

印度航空AI171墜機事件釀成261人罹難，當中52人是準備返回英國的公民，如今卻被爆出，罹難者遺體的身分辨認工作漏洞百出，部分家屬接到被運回英國的遺體後，才發現棺木裡躺的是其他陌生乘客，而非自己的家人，導致必須取消原定的喪禮。此外，甚至還有家屬收到的棺木裡塞著由「多名不同罹難者」拼裝而成的遺體。

根據《每日郵報》報導，目前已經至少發現2起遺體身分辨識錯誤的事件，而這個荒謬事件是直到調查過程中，英國西倫敦驗屍官威爾科克斯博士（Dr Fiona Wilcox）比對家屬提供的DNA樣本時，才發現有誤。

部分罹難者遺體根據其宗教信仰在印度迅速火化與埋葬，但是目前至少已經有12名罹難者的遺體被送回英國。而可怕的是，有家屬發現棺木中的遺體並非自己的家人，甚至有家屬拿到的遺體是由多具不同罹難者的遺體拼湊而成。

這些事件已在英印兩地引起高度關注，英國首相施凱爾（Keir Starmer）預計在本周接待印度總理莫迪（Narendra Modi）來訪時，親自「表達關切」。

印度航空AI171班機6月12日在起飛後不久便因燃料系統故障墜毀住宅區，搜救行動隨即展開，然而由於墜機爆炸，地面溫度高達攝氏1500度，導致遺體多數燒焦、殘缺不全，使得辨識困難。

當地醫院在家屬配合下進行DNA與牙齒比對，但有些遺體僅以塑膠容器交還，未提供進一步說明。受害者家屬表示，印度當局只給他們一張紙條，然後就說「這是你的父母」，沒有人可親自查看遺體，「但我們也只能相信他們說的話」。

事發至今已超過1個月，仍有許多家屬無法收到正確的遺體，甚至有許多人無法確定棺木裡究竟是誰。而代表多名英國籍家屬的律師希利普拉特（James Healy-Pratt）表示，遺體在印度當地的識別程序存在明顯漏洞，罹難者遺體交接與辨識過程也相當草率。