義35歲男「遭吸入飛機引擎」攪成肉塊慘死！　地勤目睹血腥全程

▲該名男子突破重重關卡闖入停機坪，最後被一架正在滑行的飛機吸入引擎中死亡。（圖／翻攝自X，下同）

記者王佩翊／編譯

義大利貝加莫的奧廖阿爾塞廖國際機場（Bergamo-Orio al Serio）8日上午發生驚悚事故，一名年約35歲男子突然闖入機場跑道，衝向一架正在滑行中的飛機，隨後被吸進飛機引擎，當場身亡。根據初步調查，死者是從機場外擅自闖入管制區，目前仍在調查他是如何躲避重重關卡進入跑道。

根據機場人員透露，該名男子獨自開車前往機場，並在航廈外下車，隨後棄車衝進機場。他先是穿越1樓的入境區，隨後強行打開一道通往停機坪的安全門，最終進入飛機滑行道。當時這架準備前往西班牙阿斯圖里亞斯的維羅提航空（Volotea）空中巴士A319正在後推離開停機坪、滑行至跑道準備起飛。

A 35-year-old man committed suicide by running onto the runway and throwing himself into a Volotea Airbus A319 engine at Milan Bergamo Airport.



All 154 passengers and 6 crew were safe.



Flights were diverted and cancelled before operations resumed.#Milan #Volote pic.twitter.com/Zh03lb6pe0 — BPI News (@BPINewsOrg) July 8, 2025

男子不知為何突然衝向滑行中的飛機，當場被飛機引擎吸入，瞬間身亡，屍體殘骸則卡在發動機內。當時機上共有154名乘客、4名空服人員以及2名飛行員。整起事故也造成奧廖阿爾塞廖國際機場8日上午10時20分至中午12時之間全面暫停所有航班的起降。

機場表示，目前這起事故已交由警方調查，但相關細節與動機尚未完全釐清，包括男子是如何避過重重安全管制、穿越大約200公尺長的管制區域，闖入停機坪。

機場在事件發生後即刻啟動緊急應對措施，除協助現場乘客與機組員，也積極安撫當時目睹整起事件的地面工作人員。