義35歲男「遭吸入飛機引擎」攪成肉塊慘死！　地勤目睹血腥全程

▲該名男子突破重重關卡闖入停機坪,最後被一架正在滑行的飛機吸入引擎中死亡。(圖/翻攝自X,下同)

記者王佩翊/編譯

義大利貝加莫的奧廖阿爾塞廖國際機場(Bergamo-Orio al Serio)8日上午發生驚悚事故,一名年約35歲男子突然闖入機場跑道,衝向一架正在滑行中的飛機,隨後被吸進飛機引擎,當場身亡。根據初步調查,死者是從機場外擅自闖入管制區,目前仍在調查他是如何躲避重重關卡進入跑道。

根據機場人員透露,該名男子獨自開車前往機場,並在航廈外下車,隨後棄車衝進機場。他先是穿越1樓的入境區,隨後強行打開一道通往停機坪的安全門,最終進入飛機滑行道。當時這架準備前往西班牙阿斯圖里亞斯的維羅提航空(Volotea)空中巴士A319正在後推離開停機坪、滑行至跑道準備起飛。

A 35-year-old man committed suicide by running onto the runway and throwing himself into a Volotea Airbus A319 engine at Milan Bergamo Airport.



All 154 passengers and 6 crew were safe.



Flights were diverted and cancelled before operations resumed.#Milan #Volote pic.twitter.com/Zh03lb6pe0