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上半年出入境旅客差一倍　觀光署長：今年900萬人次來台沒問題

▲▼觀光署長陳玉秀。（圖／記者周湘芸攝）

▲觀光署長陳玉秀表示，今年來台旅客超過900萬人次沒問題。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

疫後各國旅遊復甦，去年786萬人次國際旅客來台，未達千萬目標。根據移民署初估，今年上半年國人出國約914萬人次、來台旅客約419萬人次，相差一倍，均較去年同期增加一成。觀光署長陳玉秀今表示，今年來台旅客超過900萬人次應該沒什麼問題，希望透過主題型旅遊留客。

交通部今赴立法院交通委員會針對「我國觀光旅遊市場概況」進行報告。交通部指出，根據移民署初估，今年上半年來台旅客可望突破419萬人次，較去年同期成長10%。目前來台旅遊市場結構以東北亞（日本、韓國）、新南向（新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南、印尼、印度）、陸港澳及歐美新興市場各占約3成。

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交通部報告也說，今年上半年國人出國約914萬人次，較去年同期成長約10%，主因國人樂於探索的民族性及消費實力強勁，向來為各國爭取入境的對象。而今年連續假期較長、航線航班增加、新台幣升值、日圓貶值磁吸效應、競爭國免簽吸客措施，以及國人嚮往新興旅遊地體驗等因素影響，持續推升國人出國市場。

陳玉秀受訪表示，今年上半年入境人數與去年相比還可以，入境人數基本上都是下半年比較多，今年下半年觀光署還有非常多活動，且希望推出更多主題型旅遊，讓旅客更容易深入台灣、理解台灣。她也說，來台旅客市場不會只針對特定人士、特定國家，全球引客本來就是觀光署的重點，現在有16個駐外單位，下半年還有幾個旅展、展覽行程。

針對今年來台旅客目標，陳玉秀說，團隊非常努力，還是要朝千萬前進，但今年確實碰到非常多挑戰，只要是做主題型的深度旅遊，就不一定是追求量，但超過900萬（人次）應該沒什麼問題。

陳玉秀表示，旅行跟生活息息相關，台北的生活感已經很強，離開台北就真的需要進入慢生活。由於台灣交通方便，現在輕旅行是主流，一日來回變成主要的旅遊方式，希望透過主題性旅遊，讓大家深度停留，才有機會帶動旅宿。

對於今年兩岸觀光市場契機？她指出，還是配合相關規定辦理，駐外單位都持續有在做一些交流及溝通，今年還是有幾十萬名陸客從第3地來台，還有一些專業型的交流，持續維持沒什麼問題。

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