　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日網紅來台認證「去墾丁不如去沖繩」　網友：被你發現台灣人心聲

▲▼墾丁,墾丁大街,恆春,國旅。（圖／記者許宥孺攝）

▲日本網紅來台認證「去墾丁不如去沖繩」，引發台灣網友討論。（圖／記者許宥孺攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣國旅因交通、住宿費等問題，導致許多人覺得出國還比較省，網路上甚至流傳一句話「去墾丁不如去沖繩」。日本網紅秋山燿平日前來台灣出差，事後他在臉書粉絲團感嘆，「對台灣人來說，與其去墾丁，不如去沖繩還比較便宜」，引發討論。

秋山燿平在臉書粉絲團表示，他去年曾經有一段時間非常認真學韓文，當時常常聽到一句話，「對韓國人來說，與其去濟州島，不如出國去沖繩還比較便宜」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

秋山燿平說，這句話其實是在調侃因為日圓貶值與經濟低迷，導致南韓人覺得去日本旅遊，反而比國內旅遊更划算，而他這次來台灣出差後，心中也誕生了一句經典台詞，「對台灣人來說，與其去墾丁，不如去沖繩還比較便宜」。

他也在留言區解釋，由於預計只會待一天，所以只有拿3000日圓兌換，結果到手僅新台幣535元，含手續費換算下來的匯率大概是1：5.6左右，然而他從機場搭乘計程車到飯店，大約3.5公里的距離就要價200元新台幣，讓他感嘆「現金就一下子花掉超過三分之一了，突然有種『我變得好窮』的感覺」。

▲▼被日本人認證！「去墾丁不如玩沖繩」　網紅來台嘆：覺得自己好窮。（圖／翻攝自臉書）

▲網友留言。（圖／翻攝自臉書）

其他網友看了貼文後也紛紛表示，「這句話很多年前就有人說過了，現在讓日本人來證實，非常權威」、「但台灣這句話出現跟幣值關係不大，國旅自己的問題比較大」、「墾丁是有錢人去的，一般平民老百姓只好出國」、「又被你發現台灣人的心聲了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 7359 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國一深夜嚴重車禍！1人遭「8車輾過」慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日網紅來台認證「去墾丁不如去沖繩」　網友：被你發現台灣人心聲

家中可能藏有1級致癌物！醫師曝「4大來源」示警：進人體無法分解

前車遮牌！後方駕駛「紅燈一舉動」被讚爆：真有勇氣

快訊／三上悠亞驚現台北街頭！所有騎士轉頭緊盯　她笑：好可愛

老牌雜誌《讀者文摘》中文版停刊　陪伴讀者60年畫下句點

減重醫自曝曾是「糖尿病前期」！靠一招成功逆轉：目標不是戒碳水

準颱風「范斯高」直衝東北外海！雨彈北往南炸4天　周末天氣曝

館長再登央視！雙臂成「隱形翅膀」刺青全被打碼　本人反應曝光

快訊／台北當代藝術博覽會突宣布：2026年活動停辦

很多人都會！吃飯1壞習慣恐罹癌　醫師警告：食道癌風險高90％

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

【搭計程車竟成末路】餐敘後返家遇死劫　灑水車撞擊男斷氣

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

【這風太強啦】貴賓犬直接被吹成三角形！

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

藝聲的團欺日常　1v3吵到超激動

日網紅來台認證「去墾丁不如去沖繩」　網友：被你發現台灣人心聲

家中可能藏有1級致癌物！醫師曝「4大來源」示警：進人體無法分解

前車遮牌！後方駕駛「紅燈一舉動」被讚爆：真有勇氣

快訊／三上悠亞驚現台北街頭！所有騎士轉頭緊盯　她笑：好可愛

老牌雜誌《讀者文摘》中文版停刊　陪伴讀者60年畫下句點

減重醫自曝曾是「糖尿病前期」！靠一招成功逆轉：目標不是戒碳水

準颱風「范斯高」直衝東北外海！雨彈北往南炸4天　周末天氣曝

館長再登央視！雙臂成「隱形翅膀」刺青全被打碼　本人反應曝光

快訊／台北當代藝術博覽會突宣布：2026年活動停辦

很多人都會！吃飯1壞習慣恐罹癌　醫師警告：食道癌風險高90％

18歲鉛球新星江靜緣　世大運決賽繳出16公尺97第7名作收

台灣大罷免登國際版面！《路透》：中國力挺在野國民黨

老人霸佔肯德基！吹冷氣「還不消費」　業者哀號：只能盡量溝通

日網紅來台認證「去墾丁不如去沖繩」　網友：被你發現台灣人心聲

資訊戰升級！YouTube「狂刪1.1萬頻道」　中俄宣傳帳號遭大清洗

快訊／「台灣蝶王」王冠閎　世大運100公尺蝶式第5名作收

從香水到指間的浪漫延續　MFK為雙手灑上優雅香氣

罷團吵到暑假自習「國中生抱怨被出征」　青鳥：人家在救國家耶

家中可能藏有1級致癌物！醫師曝「4大來源」示警：進人體無法分解

女星都用這招！伊能靜傳授「三伏天瘦身心法」成功率超高

台電員工李元瀚任務結束！17輛台電工程車送行　同仁落淚列隊致意

生活熱門新聞

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

吃飯1壞習慣恐食道癌　醫師警告：風險高出90％

即／三上悠亞驚現台北街頭！所有騎士轉頭緊盯

快訊／范斯高颱風估明天生成！日氣象廳發烈風警報　最新路徑曝

新北家具工廠爆停業！內部訊息曝光

館長登央視雙臂全被打碼　本人反應曝光

「喪門星」來了！命理師示警3生肖：小心因誤判破財

台灣「遊樂園大黑馬」低調崛起！打敗劍湖山、六福村

女友借錢買手機！男玩笑喊「做一次3000」後悔了

擁30年歷史！「這間丹丹漢堡」要搬家了

柯文哲再延押2個月！律師點3關鍵「有什麼好意外？」

前車遮牌！後方駕駛「紅燈一舉動」被讚爆

「拓元售票」來電要退款？官方揭詐騙陷阱

更多熱門

相關新聞

一票家長「都帶孩出國玩」　兒羨慕問1句...她苦笑

一票家長「都帶孩出國玩」　兒羨慕問1句...她苦笑

一名網友近日無奈表示，周圍許多家長都會帶孩子出國玩，但她因經濟條件有限，目前只能玩國旅，同時她也不禁好奇求問，「是不是現在都要帶小孩出國玩？」

新北大都會公園1至5月旅客量居冠　白沙屯繞境5月助台中增140%

新北大都會公園1至5月旅客量居冠　白沙屯繞境5月助台中增140%

「想玩1縣市」他一查吃住愣了！PTT只推飛日韓

「想玩1縣市」他一查吃住愣了！PTT只推飛日韓

觀光署長陳玉秀上任　喊「國旅沒想像貴」、重新檢討國際客KPI

觀光署長陳玉秀上任　喊「國旅沒想像貴」、重新檢討國際客KPI

觀光署「在地有腳」補助延長至年底　免費接駁交通站往返旅宿

觀光署「在地有腳」補助延長至年底　免費接駁交通站往返旅宿

關鍵字：

國旅

讀者迴響

熱門新聞

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

國道一號深夜嚴重車禍！1人遭8車輾過亡

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

吃飯1壞習慣恐食道癌　醫師警告：風險高出90％

即／三上悠亞驚現台北街頭！所有騎士轉頭緊盯

首例！獨董「台灣籍」未達2席　上櫃生技股後天起打入全額交割

台中五口命案今火化　將樹葬長眠

性感女神疑「真空出席」白襯衫洩身材　粉絲震驚

男娶越南嫩妻　返台竟性侵遭判刑

甜筒插乳溝　她買土耳其冰淇淋遭性騷

魔鷹賽後哽咽發聲　全場哭成一片

快訊／范斯高颱風估明天生成！日氣象廳發烈風警報　最新路徑曝

新北家具工廠爆停業！內部訊息曝光

館長登央視雙臂全被打碼　本人反應曝光

更多

最夯影音

更多

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

【搭計程車竟成末路】餐敘後返家遇死劫　灑水車撞擊男斷氣

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面