日網紅來台認證「去墾丁不如去沖繩」　網友：被你發現台灣人心聲

▲日本網紅來台認證「去墾丁不如去沖繩」，引發台灣網友討論。（圖／記者許宥孺攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣國旅因交通、住宿費等問題，導致許多人覺得出國還比較省，網路上甚至流傳一句話「去墾丁不如去沖繩」。日本網紅秋山燿平日前來台灣出差，事後他在臉書粉絲團感嘆，「對台灣人來說，與其去墾丁，不如去沖繩還比較便宜」，引發討論。

秋山燿平在臉書粉絲團表示，他去年曾經有一段時間非常認真學韓文，當時常常聽到一句話，「對韓國人來說，與其去濟州島，不如出國去沖繩還比較便宜」。

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秋山燿平說，這句話其實是在調侃因為日圓貶值與經濟低迷，導致南韓人覺得去日本旅遊，反而比國內旅遊更划算，而他這次來台灣出差後，心中也誕生了一句經典台詞，「對台灣人來說，與其去墾丁，不如去沖繩還比較便宜」。

他也在留言區解釋，由於預計只會待一天，所以只有拿3000日圓兌換，結果到手僅新台幣535元，含手續費換算下來的匯率大概是1：5.6左右，然而他從機場搭乘計程車到飯店，大約3.5公里的距離就要價200元新台幣，讓他感嘆「現金就一下子花掉超過三分之一了，突然有種『我變得好窮』的感覺」。

▲網友留言。（圖／翻攝自臉書）

其他網友看了貼文後也紛紛表示，「這句話很多年前就有人說過了，現在讓日本人來證實，非常權威」、「但台灣這句話出現跟幣值關係不大，國旅自己的問題比較大」、「墾丁是有錢人去的，一般平民老百姓只好出國」、「又被你發現台灣人的心聲了」。