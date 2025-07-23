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出國玩「少1物」被拒絕入境！　旅遊達人：尤其是獨旅客

▲▼隨著出入境政策鬆綁，許多人已為出國旅遊或留學做好準備。（圖／載自pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

知名旅遊達人「布萊N」近日前往非洲旅行，昨日他入境模里西斯時，目睹一位女生因沒有離境機票被拒，於是發文提醒，有很多國家的海關，會因此拒絕讓旅客入境，尤其是獨行的旅客，會更為嚴格。

「布萊N 機票達人」昨日在臉書提到，「離開馬達加斯加、入境模里西斯了，台灣護照落地簽免費，真是友善；不過，入境章又只會被蓋在手寫的落地簽的紙上，離境時就會被收走。」

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他接著透露，在過移民官時，剛好看到前面有一位中國女性，因為沒有離境機票被拒，當場跟移民官發生爭執，女生怒喊，「為什麼不行？我不會知道我想待多久啊，你們對遊客這麼不友善嗎？」

▲行李,出國,收納。（圖／unsplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

然而，移民官並未理睬，而該名遊客最終悻悻然地被請到一旁，疑似被要求到網上訂離境機票，再來通關。

最後，布萊N直言，入境請盡量先訂回程或離境機票，「活生生的例子跟大家分享，很多國家會因為沒有離境機票而拒絕入境的，特別是獨行的旅客。」

對此，網友們紛紛回應，「我這個暑假用里程訂了一堆單程機票，每一次辦理報到時，都會被地勤要求提出回程或是前往第三國的機票證明，所以是真的會被問的」、「曾經因為沒有回程機票，在吉布地機場直接原機遣返回衣索匹亞，那是一個消息都還不是很流通的年代，幸好遣返沒有多收費用」、「美國也是啊，甚至還要看你行程」。

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