台灣「遊樂園大黑馬」低調崛起！　打敗劍湖山、六福村

▲義大世界拿下冠軍。（圖／義大遊樂園提供）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣遊樂園最新排行出爐！根據觀光署今年1-5月觀光人潮統計，高雄「義大世界」以203萬9552人次，奪下冠軍寶座；特別的是，去年才開始列入統計的苗栗「尚順育樂世界」，如今以低調黑馬之姿，打敗劍湖山、六福村等老字號，迅速竄升到第三名。

根據觀光署最新統計，從今年1月到5月來看，遊樂園排名大洗牌，這回「義大世界」成功擠下「麗寶樂園渡假村」，以203萬9552人次拿下第一，麗寶則以173萬8214人次，位居第二；至於第三名，則是「尚順育樂世界」的127萬8723人次。

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▲「大黑馬」尚順育樂世界擠進前三名。（圖／部落客大口老師提供）

第四名到第十名，則分別為「台北市立兒童新樂園」76萬1853人次、「劍湖山世界」40萬2657人次、「六福村主題樂園」37萬0019人次、「九族文化村」34萬1211人次、「小人國主題樂園」20萬9806人次、「遠雄海洋公園」16萬6710人次、「小叮噹科學主題樂園」16萬2549人次。

▲劍湖山世界。（圖／劍湖山世界提供）

值得一提的是，去年才列入統計的「尚順育樂世界」可謂大黑馬，火速進入前三名，位於苗栗縣頭份市的它，是全台灣第一間且最大的、結合5D虛擬體感的全室內主題樂園，一共6層樓，擁有18個不同風格的園區，整合科學探索、科技創新、體能鍛鍊三大主軸，主打適合全齡的新媒體娛樂設備，同時有沉浸式體感互動及情境式劇場，帶給遊客身歷其境的深度感受及前所未有的震撼新體驗！