名導涉強制性交遭限制出境出海　辯「不會逃亡」1原因法官不信

記者黃翊婷／綜合報導

國內某知名導演A男被女性友人指控涉犯強制性交罪，遭法院裁定限制出境、出海8個月，他提出抗告表明自己是藝術工作者，非台商，只是因為工作緣故近年常前往中國上海，但生活重心仍在台灣，應無逃亡之虞，希望法官能撤銷限制出境、出海的處分。然而，台中高分院法官認為A男所辯為無理由，日前裁定駁回，不得再抗告。

▲A男涉犯強制性交罪，進而遭到法院裁定限制出境、出海。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

A男主張，他因涉犯妨害性自主案件，遭裁定自今年6月起限制出境、出海8個月，雖然他近年因工作緣故經常前往上海，但在當地沒有置產或成立家庭，親屬也都居住在台灣，他會定期返家探視，生活重心仍在台灣，況且他只是一般藝術工作者，並非台商，根本沒有潛逃國外的能力。

A男聲稱，自告訴人報案之後，至今長達1年半，每次接獲檢警或法院開庭通知，就算他人在國外，也會立刻主動購買機票回台配合調查，從未請假或無故未到場，雙方律師也在庭外多次溝通洽詢和解機會，由此可以看出他對本案的積極處理態度。

A男控訴，法院之所以採取強制處分，僅僅只是因為他「否認犯行」及「多次前往大陸地區工作」，這項處分會讓他無法合理安排工作交接，不僅會造成經濟損失，甚至可能陷入違約窘境，嚴重侵害到他的權益，顯然有違比例原則，因此決定提出抗告，請求准許撤銷限制出境、出海的處分。

但台中高分院法官認為，A男涉犯強制性交罪，雖然他在法院準備程序及審理時均否認犯罪，但從卷內相關事證看來，他的犯罪嫌疑重大，加上他在案發之後有多次出境紀錄，且自2017年起生活領域主要都在中國，可見他具備海外長期居住謀生的條件及經濟能力。

法官指出，案件訴訟進行具有浮動性，應當考量當事人心態隨著訴訟發展而產生變化的可能性，因此審酌A男有無逃亡之虞，與他先前是否按時出庭沒有必然的關係，況且限制出境、出海相較於嚴重限制人身自由的羈押，已屬輕微，原審裁定並無踰越比例原則。

最終，法官仍認定A男有限制出境、出海的必要，裁定駁回他的抗告，本案不得再抗告。