軍人服役4年兼職詐團車手　辯「與社會脫節」求緩刑被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）一成年便投入軍旅生活，2024年8月間卻加入詐騙集團擔任車手，一審被依法判處有期徒刑8個月；他提出上訴並表示，自己因在軍中服役4年，與社會沒有太多連結，一時糊塗才會犯錯，希望能獲得緩刑。不過，台中高分院二審法官認為，阿哲另犯洗錢防制法案件被判刑確定，依法不得宣告緩刑，最終裁定駁回上訴。

▲阿哲辯稱自己是一時糊塗觸法，希望法官予以緩刑。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲是現役軍人，2024年8月間卻通過通訊軟體Telegram加入詐團群組，負責車手工作；該詐團利用股票投資獲利等話術，企圖誘騙受害者交付現金54萬元，結果被受害者發現異狀並報警，反過來與警方一起誘捕面交車手。

阿哲依照上級指示前往指定地點與受害者碰面，正要收取金錢時，就被埋伏警員當場以現行犯逮捕。南投地院一審法官審理之後，依犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處阿哲有期徒刑8個月。

阿哲提出上訴並強調，整起案件為未遂，他也沒有拿到犯罪所得，況且他一成年就投入軍旅生活，4年來都在軍中服役，與社會沒有太多連結，惡性並非重大，只是一時迷糊觸法，現在已經反省並悔改，希望法官能從輕量刑，並予以宣告緩刑。

台中高等行政法院二審法官則認為，原判決量刑並無不當或違法之處，此外，阿哲曾另犯洗錢防制法案件被判刑6個月確定，且已送至台南地檢署執行，他既曾因洗錢防制法案件受到有期徒刑之宣告，依法自不得在本案中宣告緩刑，最終裁定駁回，全案仍可上訴。