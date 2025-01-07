狼師性侵女學生「假釋後疑又尾隨騷擾」　家屬驚恐報警

記者黃翊婷／綜合報導

台中一名男子多年前在某小學擔任體育課代課老師，竟趁機對女學生A伸出狼爪，猥褻、性侵多達10餘次，因而被判刑入獄。但A女家屬近日報警表示，男師已在上個月假釋出獄，接著A女便陸續收到陌生來電騷擾，甚至遭到疑似男師的人尾隨，讓全家人都感到很害怕。

▲男師因猥褻、性侵女學生被判刑入獄，近日又被指控疑似在假釋出獄後再度騷擾女學生。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

回顧整起案情，該名男師多年前在某小學擔任體育課代課老師時，仗著自己是教練的身分，對A女伸出狼爪，短短1年之間猥褻、性侵得逞多達10餘次，就算A女畢業了，他仍不罷休，持續傳簡訊糾纏、強行把人帶到摩鐵。A女不堪騷擾才將此事告知家人，男師也因此吃上官司，並被判刑入獄。

然而，根據《自由時報》報導，A女的家屬近日向警方報案，指稱男師已在上個月假釋出獄，隨後A女便收到陌生來電騷擾，甚至在放學時遭疑似男師的人尾隨，讓全家人都感到很害怕；還有鄰居跳出來指稱男師曾有家暴行為。

不過，男師假釋出獄之後是否曾騷擾A女，仍有待警方進一步調查釐清。

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