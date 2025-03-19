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社會 社會焦點 保障人權

獨／網紅烏鴉、「北盜」黑金城法院外大亂鬥　攔車、噴辣椒水

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲烏鴉指控，今天在台中高分院停車場，被黑金城踹了一腳，隨後又被抓住衣領、甩巴掌，他立刻拿起防狼噴霧自保。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

知名Youtuber「烏鴉」與鼎鼎大名的「北盜」黑金城，2年前在網路上發生糾紛，烏鴉挨告妨害名譽但獲判無罪，全案上訴二審後，今天（19日）在台中高分院開庭。未料官司還沒有結果，雙方又在高分院停車場爆發肢體衝突，還噴灑防狼噴霧，警方將2人帶回偵訊，雙方各執一詞，堅持互告傷害等罪。

烏鴉（本名陳柏融，已改名陳宥帥）表示，他與黑金城2年前在YouTube節目上因故發生糾紛，遭黑控告妨害名譽罪嫌，一審判他無罪，但檢方上訴二審，今天到台中高分院開庭。

烏鴉指控，開完庭後，他原本要去停車場牽車，沒想到黑金城與2名男子，躲在停車場等候他與女友，對方揮手要他過去，但自己才剛走到對方面前就被圍住，他欲轉身離開，黑卻踹了他一腳，隨後又徒手抓住他的衣領、甩巴掌，他立刻拿起防狼噴霧自保，後來黑攔住他的車不讓他離開，還強開車門、導致車門碰損。

▲▼ 。（圖／烏鴉提供）

▲黑金城抓住烏鴉衣領。（圖／烏鴉提供）

烏鴉也說，他之所以攜帶防狼噴霧，是因先前開庭時，曾遭黑徒手猛力拍擊頸部，這次才帶著防狼噴霧以防萬一。烏鴉的女友「小魚」說，今天在停車場，她錄影存證時，黑動手拍掉她手機，有揮打她的臉，導致她鼻子疼痛。

烏鴉提供兩段手機錄影畫面，其中一段是烏鴉女友持手機拍攝時，遭到旁人拍打晃動，隨後黑金城上前抓住烏鴉衣領，烏鴉見狀立刻噴灑防狼噴霧，造成黑金城眼部不適、左眼閉起以及咳嗽；過沒幾秒，黑又像沒受到辣椒水大太影響，反問烏鴉「我有動你嗎」。

▲▼ 。（圖／烏鴉提供）

▲烏鴉拿防狼噴霧劑噴向黑金城。（圖／烏鴉提供）

另一段畫面，是烏鴉準備開車離開停車場，疑似遭到黑等3人攔下，黑質問「用什麼東西噴我？」，烏鴉回應「你動手打我，我當然噴」，隨後烏鴉欲離去，嘴裡喊著報警處理，這時黑又強開車門，導致車門碰撞到一旁水泥柱。

▲▼ 。（圖／烏鴉提供）

▲烏鴉指控，遭黑金城攔車、強開車門。（圖／烏鴉提供）

對於烏鴉控訴，黑金城表示，今天陪他出庭的是他的司機、以及1名多年好友。今天庭訊結束後，他與友人在停車場抽菸準備上車，突然看到烏鴉手拿防狼噴霧劑，直直地走向他們，狀似挑釁；被對方防狼噴霧噴之後，才去敲烏鴉車窗，問對方是拿什麼東西噴，「但烏鴉車窗搖下來，看他那死樣子差點忍不住（扁人），但我還是忍住了。」

黑金城猜測，對方今天會挑釁，可能是以為上訴二審的是他，但本案提出上訴的其實是檢察官，並非他要上訴。他強調，沒有對烏鴉「呼巴掌」，僅是輕輕碰了一下。

黑金城認為，烏鴉是網紅、想要流量，才會多次藉故「蹭他」，黑說，「一個大男人出門不會帶防狼噴霧，烏鴉今天是有備而來，他知道我的個性，我一定會跟他講個幾句，是對我下了套。」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲黑金城強調，沒有對烏鴉「呼巴掌」，僅是輕輕碰了一下，認為烏鴉鬧出事件是想「蹭他」。（圖／記者白珈陽攝）

黑說，當初烏鴉請求他幫忙時，他當對方是小老弟，也多次出手幫忙，未料後來因故鬧得不愉快，就在節目上說他不是，甚至牽扯到家人，這讓他十分不滿，他也不諱言自己是「混黑的」，「烏鴉一直說我是小偷，我黑金城做『小偷』做到什麼程度？自己去評價。」

雙方在警詢後，烏鴉堅持提告傷害、妨害自由、毀損罪嫌，並提供醫院驗傷報告，醫檢結果為「臉頰挫傷」；女友小魚則是「鼻子挫傷」。黑金城則告傷害罪嫌（被噴防狼噴霧），全案警方依法受理報案，將函送台中地檢署偵辦。

▲烏鴉提供醫院驗傷報告，醫檢結果為臉頰挫傷。（圖／烏鴉提供）

據查，烏鴉經營YouTube頻道名「烏鴉Doka」，創立於2017年，初期以拍攝都市蒐奇、開箱實測發跡，中期轉型踢爆型網紅，近期則以藝術、反詐等內容為主題，擁近百萬訂閱。

黑金城（69歲）人生經歷富有傳奇色彩，年紀輕輕就當上幫派堂主，曾犯下無數重大竊案，專挑有保全系統的高難度鐘錶行、銀樓、藝廊為作案目標，有「北盜」、「帥盜」、「盜帥」之稱，因案入獄26年，近年投身公益與藝術創作。

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