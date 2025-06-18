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社會 社會焦點 保障人權

台中女駕駛違停被錄影蒐證　罵人「垃圾」無罪原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

女駕駛小翠（化名）去年5月間因在台中市第五市場附近一處路口違停，被A男勸阻並錄影蒐證，她一氣之下脫口罵出「垃圾」，雙方因而鬧上法院。不過，小翠一審獲判無罪，全案上訴至二審，台中高院仍認為小翠的行為屬於一時情緒失控的發言，未必會損及A男的名譽，尚無法構成公然侮辱罪的要件，最終裁定駁回上訴，全案確定。

▲▼ 車子,車窗。（圖／CFP）

▲小翠因違停問題與A男起爭執，雙方鬧上法庭，最終她獲判無罪。（示意圖／VCG，與本案無關。）

A男在判決書中主張，去年5月間他在台中市第五市場附近一處路口，發現小翠將車子違停在斑馬線上，於是上前勸阻並錄影蒐證，卻反遭小翠公然辱罵「垃圾」，讓他顏面受辱，因而決定提告。

小翠則辯稱，當時她只是想買個東西，停一下就走了，A男卻出言挑釁，她一氣之下說對方是檢舉達人，接著上車打算離開，沒想到A男仍抓著密錄器繼續跟在後面，她才會脫口說出「垃圾」。

一審台中地院法官認為，本次糾紛是A男先挑釁，小翠才會罵人，依照當下的情境看來，小翠的行為屬於一般人發生衝突時的常見反應，並非蓄意侵害A男的名譽，因而裁定無罪。檢方不滿一審判決結果，提出上訴；A男也強調自己沒有出言挑釁。

不過，二審台中高院法官仍認為，小翠在雙方理論過程中脫口說出「垃圾」一詞，屬於一時情緒失控的衝動發言，僅附帶、偶然傷害A男的名譽，並無任何反覆性、持續性可言；再者，A男是因為對小翠的違停行為進行蒐證才會挨罵，究竟誰對誰錯，其他人心中自有公評，未必會損及A男的真實社會名譽。

法官指出，「垃圾」一詞雖然帶有負面意思，可能會使A男內心感到不悅，但並未觸及個人人格尊嚴的核心領域，也沒有貶低A男受平等對待及尊重的人格主體地位，冒犯及影響程度堪稱輕微，難認構成公然侮辱罪的要件，最終裁定駁回上訴，維持一審無罪判決，全案確定。

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