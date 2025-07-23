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縣府挹注4200萬改善153縣道　張麗善：強化道路品質

▲雲林縣政府斥資逾4200萬將辦理「縣道153線3K+200~5K+000道路改善工程」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府斥資逾4200萬將辦理「縣道153線3K+200~5K+000道路改善工程」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府斥資逾4200萬將辦理「縣道153線3K+200~5K+000道路改善工程」，修繕老舊破損路面，改善路基沉陷；雲林縣長張麗善今（23）日會同交通工務局出席施工說明會表示，縣道153線改善工程預計於8月15日開工，工期為120日曆天，期望道路改善後讓用路人行車更安全舒適。

縣長張麗善說明，縣道153線為連結東勢鄉與麥寮鄉之南北向重要幹道，亦為台78線通往麥寮之便捷道路，因年久失修，又在重車、大型車輛行經輾壓，現況路面有下陷及多處大面積龜裂破損情形。回應鄉親反應，縣府早於2020年自籌2千多萬進行縣道153線麥寮東勢連接道改善，今再斥資逾4200萬辦理「縣道153線3K+200~5K+000道路改善工程」，加強路基養護、提升道路品質。

▲雲林縣政府斥資逾4200萬將辦理「縣道153線3K+200~5K+000道路改善工程」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣長張麗善23日上午會同交通工務局出席施工說明會表示，縣道153線改善工程預計於8月15日開工，工期為120日曆天。（圖／記者游瓊華翻攝）
 
張麗善指出，縣道153線全段工程改善費用相當龐大，光「縣道153線3K+200~5K+000道路改善工程」建設經費超過4千2百多萬，雲林縣政府爭取中央經費未果，在縣議會支持下由自籌經費辦理，縣議員吳蕙蘭、林深都表示，縣道153線連接東勢與麥寮鄉，長年受六輕重車輾壓，路面像貼藥布崎嶇顛簸，鄉親行經很不舒服，也因車流量大，事故頻傳。
 
交工局長汪令堯說明，縣府一向相當重視民眾用路的安全以及需求，此次縣道153線改善工程，就現況龜裂、破損、老化路面，透過AC刨鋪、底層改善。施作範圍包含縣道153線3k+394.4~5k+740 (東側)外車道+機道;3k+394.4~4k+432.6(西側)外車道+機車道；5k+740~6k+190.6(東側)全路幅，改善道路長度(含路基改善)約2,796公尺，寬度平均約為8公尺。
 
張麗善強調，強化基礎建設是縣府重要政策，透過每一次道路工程施作機會，把路基養護做的更好，讓交通道路品質更佳，施工過程若造成鄉親不便，請大家多多體諒。 亦邀請議員代表及鄉親共同監督工程，並指示交工局要求廠商務必如期、如質、如度完成鋪設，工程施作期間，務必作好相關交通維持措施，將施工影響降至最低。 

▲雲林縣政府斥資逾4200萬將辦理「縣道153線3K+200~5K+000道路改善工程」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣道153線連接東勢與麥寮鄉，長年受六輕重車輾壓，路面像貼藥布崎嶇顛簸。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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