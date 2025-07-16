斗六市工湖路拓寛工程動工　張麗善：紓解交通擁塞帶動經濟發展

▲斗六市工湖路拓寛工程今日舉辦動工典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

斗六市工湖路拓寛工程今（16）日舉辦動工典禮。縣長張麗善表示，工湖路從現有6至10公尺拓寬至12公尺後，可紓解斗六工業區周邊石榴、梅林、湖山等地交通擁塞問題，並提升工業區內企業運輸效能，帶動經濟發展，實現居民10多年來提升交通安全便捷願景。

動工典禮於上午11時開始。縣長張麗善、市長林聖爵、工策會總幹事張耀文、縣議員陳芳盈、賴淑娞、林岳璋、黃勝志、市民代表會胡克勤主席、黃尤美副主席、立委張嘉郡服務處副主任陳誌陽，及議員張維崢、陳永修、曾博鴻指派秘書出席，斗六市多位里長、代表與鄉親到場觀禮。

張麗善指出，工湖路位於斗市區東側，與斗六工業區毗鄰，是斗工主要聯外道路之一。但路寬僅6至12公尺，難以負荷車流，地方10多年就己提出拓寬建議。該道路拓寬工程必須辦理用地取得，且因原為沒有路名之道路，道路拓寬計畫幾經波折，才在縣府與斗六市公所合作下，各負擔一半工程費用，完成拓寬計畫，預計明年9月完工，解決民眾塞車之苦，保障用路人安全。

斗六市長林聖爵表示，工湖路拓寬工程完工後，可直接連接到台３線再到國道3號，讓整個湖山、古坑等地居民往來斗六工業區上下班，更加便捷安全。工湖路同時可以提升工業區企業運輸效能，帶動地方經濟，感謝縣府出錢又出力，支持這項工程。

雲林縣交通工務局局長汪令堯表示，工湖路拓寬範圍自雲218線（光復路）至雲213線（湖山路），全長1.78公里。工程經費雲林縣政府與斗六市公所分攤各半，共同籌措1億9329萬元，工程契約金額1億2548萬元，工期為390日曆天。拓寬後道路總寬為12公尺，設計配置雙向各1車道及1慢車道。另本案包含工湖路工業橋之拓寬改建工程。

▲斗六市工湖路路寬僅6至12公尺，難以負荷車流。（圖／記者游瓊華翻攝）