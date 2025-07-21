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雲林縣立田徑場竣工落成　千人共同見證嶄新運動場域

▲雲林縣立田徑場竣工。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣立田徑場熱鬧剪綵，汪令堯局長將鑰匙交給縣長，宣布正式竣工。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣睽違20年即將舉辦全國運動會，為了以最高標準辦理全國運動會，雲林縣政府盤點縣內可行用地，擇定虎尾高鐵特定區，建置符合國際賽事標準的多功能田徑場，經過600天工期，於今年7月11日陳報竣工，今（21）日舉辦竣工典禮，千人共同見證嶄新運動場域。

縣立田徑場竣工，由縣長張麗善、副縣長謝淑亞率交通工務局汪令堯局長、工程團隊及各局處首長，偕同交通部雲嘉南工程分局副分局長黃秋揚、立委丁學忠、許宇甄、黃凱議長率議會團隊、虎尾鎮林嘉弘鎮長及多位鄉鎮市長、縣政顧問團、地方民眾等近千人共同參與見證，熱鬧剪綵落成，正名雲林縣立田徑場（Yunlin Stadium），並由汪令堯局長將鑰匙交給縣長，宣布正式竣工。

縣長張麗善表示，雲林縣將於2025年10月18日至23日舉辦全國運動會，因縣內唯一斗南田徑場設備老舊，為打造最高標準的主場館，決定要興建1座新的縣立田徑場，評估後在虎尾高鐵運動園區內興建符合國家賽事標準的田徑場，緊鄰高鐵佔地9.7公頃，可容納1萬5千人，除了比賽場地外，也包括暖身場、選手休息室、商業空間等等。

▲雲林縣立田徑場竣工。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善指出，雲林縣立田徑場在112年11月20日動工至今歷經600天，原總經費新台幣15.43億元，於2023年11月20日開工，期間因應地方建議，追加地下停車場，連同地上停車位，停車量能達到1005汽車停車格、566格機車停車格，總經費追加約6億。其中公路局前瞻計畫補助新台幣1.83億，其餘由雲林縣自籌，總計達新台幣21.442億。
 
交通工務局長汪令堯補充說明，雲林縣立田徑場新建工程內含相當多的亮點，原契約規定賽道等設施，應取得國家認證，但為長遠使用，工程團隊自主提升至國際級認證，不但符合國家標準，亦符合世界田徑總會（World Athletics）國際標準，是全國第7座符合國際標準的田徑場，除此之外，配有全國首創彎道9道直線10道的標準跑道（一般為彎道8道直線9道），也讓雲林縣立田徑場俱有更彈性的賽事量能。

汪令堯說，雲林縣立田徑場照明系統採最高規格辦理，夜間整體照度完整均勻，可以依各種賽事夜間照度不同調節系統使用模式，1200吋LED螢幕可即時呈現選手的優異表現，另外，採社區融合的景觀空間，更會成為融入在地生活的共享空間。 而且場內藏最大彩蛋，就是在特定位置可以完整捕捉高鐵列車經過。
 
縣長張麗善最後強調，我們期待睽違20年全國運動會的到來，雲林縣將在整個體育賽事當中展現實力，同時，這雲林縣超過20億的重大建設工程－雲林縣立田徑場，在各方期待之下，今天圓滿完成竣工典禮，也要告訴全國的鄉親，114的全國運動會，雲林縣政府準備好了，歡迎全國運動好手及鄉親，10月18-23日到雲林參加全國運動會。

▲雲林縣立田徑場竣工。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣立田徑場竣工。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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