會勘水林鄉農水路、道路　雲縣府籌措1500萬優化交通網絡

▲雲林縣水林鄉尖山農地重劃區大山段農水路，與後寮村、水北村雲152線及雲154線道路路段，老舊破損嚴重。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣水林鄉尖山農地重劃區大山段農水路，與後寮村、水北村雲152線及雲154線道路路段，老舊破損嚴重，影響交通運輸及民眾安全。縣長張麗善會同縣府地政處、交通工務局與水林鄉公所會勘，將籌措1500多萬元修繕，確保居民及農民出入耕作安全，優化水林交通網絡。

縣長張麗善與雲林縣議員黃文祥、水林鄉代理鄉長張東凱、水林鄉代表李素勵、蔡坤港、陳嘉軒，立委張嘉郡、丁學忠服務處副主任李茂欽與多位村長等前往尖山農地重劃區、後寮村、水北村會勘農水路與道路，聽取地政處、交通局簡報工程計畫。

張麗善表示，尖山農地重劃區於60年完成重劃，迄今已逾50年，區內農水路老舊破損，不僅不利農民耕作運輸，甚至危及用路人安全。經議員黃文祥反應陳情，地政處派員會勘，將先籌措922萬多元，改善大山段二條農民使用率高，且破損較為嚴重農路。



張麗善指出，水林鄉雲152線及雲154線是水林鄉主要連絡道路，其中雲154線後寮村段是連絡主祀七娘媽的七星宮道路，交通量大；雲152線則是水北村與周邊村落往來要道，路面都已經龜裂破損，交工局會加速修繕。針對可能危及安全的坑洞，將先提報路平專案先修補，維護用路人安全。



議員黃文祥表示，水林鄉是農業鄉，是全國有名的番薯產地。番薯比較「吃重」，農路比較容易被壓壞，感謝張縣長體恤農民辛苦，與出入安全，地方一反映即刻請地政處、交工局等單位會勘，規劃修繕，給百姓安全的交通環境。

地政處長葉永星表示，水林鄉尖山農地重劃區改善工程名稱為「水林鄉尖山農地重劃區大山段1131等地號東西農路改善工程」、「水林鄉尖山農地重劃區大山段 1058等地號東西農路改善工程」，改善農路總長約2460 公尺，改善經費計922萬4000元。

交工局副局長廖珉鋒說明，雲152線改善道路長度約為280公尺，寬度約為8公尺，工程預算135萬元。雲154線改善道路長度約為620公尺，寬度約為12公尺，工程預算為450萬元整。

▲雲152線改善道路長度約為280公尺，寬度約為8公尺，工程預算135萬元。（圖／記者游瓊華翻攝）