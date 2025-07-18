恐怖房客「破壞水龍頭」放水流！房東水費暴漲6000　屋內慘況曝光

▲房東開門後，發現張女房間內一片混亂、還散發出濃濃惡臭。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、莊智勝／雲林報導

雲林一名房東將房屋租給張姓女房客，未料日前卻發現水費異常暴增，清查之下才發現張女早已搬離，但卻故意破壞房間、將水龍頭砸毀，放任自來水流滿房間；此外張女離開時還將寵物兔留在房內，已經超過2周無人餵食，等到房東開門查看時，兔子早已餓死。房東初步盤點，損失約10萬元左右，後續將提告求償。

房東透露，已將房屋租給張女3年，但近期確實常出現催繳不回的問題，還一度由家長出面代繳房租，後續張女也失聯，因此已通知家長租期到後不再續租，未料張女竟因此心生不滿，惡意破壞房間後悄悄搬離。房東說，會發現異狀是收到自來水公司通知，表示水費比上期多超過6000元，有異常暴增的情況，請他檢查是否有漏水，房東逐一檢視房客房間，唯獨卻未得到張女的回應，經其他房客告知，才知道張女早在兩周前就已經搬離。

▲張女離開前惡意破壞水龍頭，讓水不斷流出，溢滿整個房間。（圖／記者游瓊華翻攝）

後續房東聯繫不上張女，只好聯絡其家長，在徵得同意後才開門入內，赫然發現水龍頭已被破壞、自來水不斷溢出，流滿整個房間；除此之外張女還將飼養的寵物兔拋下，至少兩周無人餵食，房東開門時早已活活餓死。

更令人憤怒的是，張女在破壞水龍頭後，還在下方放置水桶、褲子，刻意不讓流水聲太明顯，且屋內遍布寵物糞便、家具也都泡水，散發出濃烈惡臭，環境髒亂，令人作嘔。房東初步檢視，屋內損失、清潔費用粗估約10萬元，目前已經報警，後續將循法律途徑求償。

▼張女的寵物兔至少兩周無人餵食，等到房東開門時早已餓死。（圖／記者游瓊華翻攝）