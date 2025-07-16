斗六市後火車站周邊道路改善工程啟動　打造整齊市容

▲雲林縣政府與斗六市公所辦理「斗六市後火車站周邊道路暨市區道路品質改善工程」，有效改善長期以來民眾反映之路面破損、積水與交通不便問題。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府為提升斗六市後火車站周邊交通環境，補助斗六市公所4000萬元及公所自籌5250萬，辦理「斗六市後火車站周邊道路暨市區道路品質改善工程」，有效改善長期以來民眾反映之路面破損、積水與交通不便問題。

縣長張麗善今（16）日上午出席施工前說明會表示，持續進行斗六整體的路平專案，打造雲林首善之都整齊有序市容。並指出，斗六市是雲林縣行政中心，後火車站更是市區重要交通出入口，每日車流密集、人潮眾多，道路品質攸關市容觀感與行車安全。此次工程包括路面刨鋪重整、道路標線重新規劃及交通設施更新，全面提升道路平整度與排水效能。

張麗善提到，此案原預算9250萬，決標金額為6000萬，結餘款3000餘萬，縣府支持並同意由公所運用，進行其他各里老舊道路及交通標誌的改善，持續進行斗六整體的路平專案，打造首善之都整齊有序的市容。

斗六市長林聖爵表示，針對後火車站周邊道路改善工程，加上縣府補助款合計9000餘萬，感謝縣府的支持，也感謝代表會通過預算；工程計畫內容包括「斗六市區内66條路面刨除重鋪瀝青混凝土路面，改善長度逾8400公尺、面重新繪製標線共計汽車267格、機車390格停車格」，預計於今年9月28日完工，屆時將可打造安全的交通環境及整齊、乾淨的市容。



林聖爵說，也感謝張縣長同意本案招標結餘款3000萬由公所來進行後續的2期工程，公所已於2週內，積極盤點與規劃，將2期31條道路改善計畫提報縣府，我們也將努力於年底前來完成2期。交工局局長汪令堯表示，此案由斗六市公所規劃設計並執行，工程團隊秉持「如期、如質、安全」原則進行施作。

▲雲林縣政府與斗六市公所辦理「斗六市後火車站周邊道路暨市區道路品質改善工程」，有效改善長期以來民眾反映之路面破損、積水與交通不便問題。（圖／記者游瓊華翻攝）