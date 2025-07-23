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大貨車水箱過熱刁車　台東初鹿警熱心協助脫困化解危機

▲大貨卡水箱過熱拋錨。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲大貨卡水箱過熱拋錨。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

一輛大貨卡因水箱過熱導致熄火停在路邊，所幸台東警察分局初鹿派出所員警即時伸出援手，協助車主排除危機，順利啟動車輛，獲得民眾高度肯定。

初鹿派出所所長王炫勝與警員鍾志明日前執行交通稽查勤務，行經忠孝與文泰路口時，發現一輛大貨卡停靠路旁，引擎罩冒出熱氣，疑似發生故障。員警主動上前關心，汪姓駕駛表示，車輛行駛途中突感異常，發現水箱可能過熱，導致引擎風扇失效，車輛自動斷油熄火，他與妻子一時不知所措。

經員警檢視後，初步判斷為水箱失水導致引擎溫度過高，車輛進入保護模式而停駛。為協助車主脫困，兩人立即前往鄰近住戶借得四瓶礦泉水，小心開啟主副水箱並注入水源降溫。引擎冷卻後，成功啟動車輛，危機順利解除。

處理過程中，員警特別提醒汪姓夫婦保持安全距離，避免高溫蒸氣灼傷。期間，水箱一度如噴泉般冒出熱氣與水泡，所幸並未釀成危險。王所長後續檢查時，發現水箱已有破裂跡象，遂建議車主儘速送修，避免再度故障。

汪先生對警方的熱心援助感激不已，表示若非員警即時協助，當下真的手足無措。警方在確認車輛可短程行駛後，叮囑其勿再長途駕駛並立即入廠維修，汪姓夫婦則連聲道謝，對警方親切與專業表達高度敬意。

台東警察分局表示，員警秉持為民服務的初衷，主動協助困難民眾，展現警察人性化執勤精神。同時呼籲駕駛人出發前應確實檢查車況，行車途中若遇故障，應儘速靠邊停車、設置三角警示牌並通報求援，以維護自身與他人交通安全。

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