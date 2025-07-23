15%關稅好優惠？分析稱「日本沒贏太多」　但為亞洲創下戰略先例

▲美日22日宣布達成貿易協議。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普宣布，對日本進口商品課徵15%關稅，遠低於先前威脅的25%，日本也承諾在美投資5500億美元，並向美國商品開放市場。分析指出，但若考慮到不同類別關稅的增減，日本實際上恐怕未獲太多優待，不過仍為其他亞洲國家創下「戰略先例」。

美日達成15%關稅的貿易協議，策略師們紛紛指出，這對市場與投資人而言是一個「正向的驚喜」，也為這個深受政治不確定性困擾的國家帶來一點好消息。不過，首相石破茂的政黨未在20日參議院選舉中贏得多數席次，讓人懷疑他還會執政多久。

此外，彭博分析也顯示，對等關稅從目前的10%基準關稅調升至15%，抵銷了汽車關稅從25%降至15%的效益，日本輸美商品平均關稅仍維持在16%左右，變化有限。儘管如此，相較於原先估算可能導致日本對美出口暴跌逾30%、GDP受創0.6%的衝擊，預估已經減少約一半。

▼儘管日本談到15%關稅，石破茂所領導的自民黨卻在20日的參議院改選慘敗。（圖／路透）



新加坡顧問公司「Ortus Advisors」日本股票策略主管傑克森（Andrew Jackson）：



對於石破茂及自民黨來說，該協議絕對是一大正向因素，正好發生在他們最需要的時候。市場原本預期關稅達20%，所以15%的結果優於預期，這也反映在日本汽車股股價走高，該產業先前被大量放空，這次卻引發強烈軋空行情。

考慮到美國在太平洋多麼需要日本，透過關稅對日本造成太大傷害，從來都不符合美國利益。他們需要一個強大健壯、而不是被推向民粹主義的日本對抗中國。如果他們摧毀了經濟，後者（民粹主義）更可能出現。

新加坡盛寶金融（SAXO）首席投資策略師查納納（Charu Chanana）：

關稅從先前的25%降至15%是有意義的，應該能夠提振出口導向行業的情緒，儘管協議細則、尤其汽車產業的協議細則依然很關鍵……從戰略上來說，這項協議讓日本能夠避免立即關稅升級，川普的注意力轉移到其他地方。美日協議為更廣泛的亞洲，尤其仍在與川普政府談判的經濟體，設下一個戰略先例。

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