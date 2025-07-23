　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

15%關稅好優惠？分析稱「日本沒贏太多」　但為亞洲創下戰略先例

▲▼日本首相石破茂和美國總統川普會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲美日22日宣布達成貿易協議。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普宣布，對日本進口商品課徵15%關稅，遠低於先前威脅的25%，日本也承諾在美投資5500億美元，並向美國商品開放市場。分析指出，但若考慮到不同類別關稅的增減，日本實際上恐怕未獲太多優待，不過仍為其他亞洲國家創下「戰略先例」。

美日達成15%關稅的貿易協議，策略師們紛紛指出，這對市場與投資人而言是一個「正向的驚喜」，也為這個深受政治不確定性困擾的國家帶來一點好消息。不過，首相石破茂的政黨未在20日參議院選舉中贏得多數席次，讓人懷疑他還會執政多久。

此外，彭博分析也顯示，對等關稅從目前的10%基準關稅調升至15%，抵銷了汽車關稅從25%降至15%的效益，日本輸美商品平均關稅仍維持在16%左右，變化有限。儘管如此，相較於原先估算可能導致日本對美出口暴跌逾30%、GDP受創0.6%的衝擊，預估已經減少約一半。

▼儘管日本談到15%關稅，石破茂所領導的自民黨卻在20日的參議院改選慘敗。（圖／路透）

▲▼日相石破茂所領導的自民黨在參議院改選慘敗，恐將面臨內外逼宮的窘境。（圖／路透）

新加坡顧問公司「Ortus Advisors」日本股票策略主管傑克森（Andrew Jackson）：

對於石破茂及自民黨來說，該協議絕對是一大正向因素，正好發生在他們最需要的時候。市場原本預期關稅達20%，所以15%的結果優於預期，這也反映在日本汽車股股價走高，該產業先前被大量放空，這次卻引發強烈軋空行情。

考慮到美國在太平洋多麼需要日本，透過關稅對日本造成太大傷害，從來都不符合美國利益。他們需要一個強大健壯、而不是被推向民粹主義的日本對抗中國。如果他們摧毀了經濟，後者（民粹主義）更可能出現。

新加坡盛寶金融（SAXO）首席投資策略師查納納（Charu Chanana）：

關稅從先前的25%降至15%是有意義的，應該能夠提振出口導向行業的情緒，儘管協議細則、尤其汽車產業的協議細則依然很關鍵……從戰略上來說，這項協議讓日本能夠避免立即關稅升級，川普的注意力轉移到其他地方。美日協議為更廣泛的亞洲，尤其仍在與川普政府談判的經濟體，設下一個戰略先例。

日本談到15%關稅！　專家：可能成為「台灣與美談判基準」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 9464 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
布魯斯威利「已經不會說話走路」！　失智症惡化現況曝光
大罷免倒數　中間選民定生死、綠2事保溫支持熱度
汐止科技男搭客運上班遇死劫　父聞噩耗急衝現場淚崩潰堤
「吳姍儒道歉劉宇寧」登微博熱搜！2000萬粉絲炸鍋
快訊／今年第5檔ETF下市！　確定將終止買賣
726大罷免倒數　賴清德喊話最後一哩路：在野黨沒有回應人民訴
獨／新北夫妻雙亡！曾遭「雪巴投資」詐騙　車手收款單曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本關稅15%！南韓談判壓力大　拒開放農產品市場「改打1張牌」

跟女兒玩水10秒就喊卡！　美網紅媽「鏡頭一關」秒變臉

1張照曝談判內幕！川普大手一揮　日本對美投資「加碼1500億」

川普想把移民「送去帛琉」　當局證實：審議中

日郵局男寄「用過保險套」給20↑女同事！　從內部刊物挑正妹下手

15%關稅好優惠？分析稱「日本沒贏太多」　但為亞洲創下戰略先例

她遭「美國非法移民」囚禁淪性奴！當街熊抱綁架　恐怖畫面曝

菲律賓談成19%關稅　川普大讚開放市場「美國商品零關稅」

日本砸5500億換「關稅降到15%」　專家：現階段最佳方案

15歲少女回家路上遭3男綁架　逃脫求救又被卡車司機性侵

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

【這風太強啦】貴賓犬直接被吹成三角形！

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

【搭計程車竟成末路】餐敘後返家遇死劫　灑水車撞擊男斷氣

日本關稅15%！南韓談判壓力大　拒開放農產品市場「改打1張牌」

跟女兒玩水10秒就喊卡！　美網紅媽「鏡頭一關」秒變臉

1張照曝談判內幕！川普大手一揮　日本對美投資「加碼1500億」

川普想把移民「送去帛琉」　當局證實：審議中

日郵局男寄「用過保險套」給20↑女同事！　從內部刊物挑正妹下手

15%關稅好優惠？分析稱「日本沒贏太多」　但為亞洲創下戰略先例

她遭「美國非法移民」囚禁淪性奴！當街熊抱綁架　恐怖畫面曝

菲律賓談成19%關稅　川普大讚開放市場「美國商品零關稅」

日本砸5500億換「關稅降到15%」　專家：現階段最佳方案

15歲少女回家路上遭3男綁架　逃脫求救又被卡車司機性侵

黃暐傑複數約僅差細節　味全龍第4輪新人也被點名具即戰力

魔鷹喪妻後哽咽發聲感動全場！　這段最難熬的日子讓我們陪你度過

悼念好友魔鷹喪妻之痛　悍將力亞士球帽寫哀思

台語工藝詞庫網站上線　工藝師對年輕世代「講台語嘛A通」

跆拳道再添獎牌！男團挺進4強保銅　將與烏茲別克爭金牌戰門票

癌症早期偵測重要性　醫師曝正子掃描抗癌救命經歷

39歲汐止科技男搭客運上班遇死劫　父聞噩耗急衝現場淚崩潰堤

獨／汐止夫妻雙亡現場發現安眠藥　檢警釐清有無加工自殺

基隆地院女法官被記警告！提告反控影響審判獨立　抗罰被判敗訴

他頻尿、骨盆痛竟是攝護腺癌「已骨轉移」　醫揭提升生活品質關鍵

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

國際熱門新聞

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

甜筒插乳溝　她買土耳其冰淇淋遭性騷

美菲達成協議「課19%關稅」　比4月對等關稅還高

日15%關稅　可能成為台與美談判基準

即／每日：石破茂將於8月底「宣布請辭」！

即／美日談判結果　日汽車關稅減半至15％

威廉、哈利20歲表妹驚傳身亡　現場有槍

蒙面男深夜闖進臥室　狂盯裸睡女32分鐘

快訊／英國「搖滾樂教父」過世　享壽76歲

威廉、哈利20歲表妹家中身亡　死因曝光

收視慘　傳Netflix與哈利梅根天價合約喊卡

印尼讓步換低關稅內容曝光！　川普宣布菲律賓關稅降到19％

26歲網美「揪繼子拍A片」意外懷孕！

YouTube刪1.1萬頻道！中俄宣傳帳號遭大清洗

更多熱門

相關新聞

日美關稅戰落幕！　川普：明天換歐洲

日美關稅戰落幕！　川普：明天換歐洲

日本經濟再生擔當大臣、貿易談判代表赤澤亮正22日走出白宮時在X發文宣布，美日最新一輪貿易談判告捷。美國總統川普（Donald Trump）則在宣布消息後表示，歐盟代表團將於23日抵達華府，馬上接棒展開談判。

美中談判下周登場　美財長：討論延後關稅期限

美中談判下周登場　美財長：討論延後關稅期限

即／美日談判結果　日汽車關稅減半至15％

即／美日談判結果　日汽車關稅減半至15％

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

美財長示警　8月後稅率恐重返4／2高點

美財長示警　8月後稅率恐重返4／2高點

關鍵字：

美日關稅協議日本投資美國貿易石破茂政府貿易戰

讀者迴響

熱門新聞

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

臨演女兒遭12人性侵！母淚訴：是警察殺了她

吳宗憲爆開戰S家！

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

快訊／「竹節草」颱風估明生成！日氣象廳發烈風警報　路徑大迴轉

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

更多

最夯影音

更多

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面