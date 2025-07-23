美中談判下周登場　美財長：討論延後8／12關稅期限

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）22日受訪時透露，美方將在28日、29日於瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）與中國官員會面，雙方預計討論延長對中加徵關稅的期限。

根據CNBC報導，美中雙方今年5月中旬同意暫停彼此多數高額關稅90天，以便持續談判，但這項暫停將在8月12日到期。貝森特接受《福斯商業頻道》訪問時直言，「我們會在28日、29日的會談中，協調出很可能的延長方案。」

貝森特表示，「我認為我們與中國的關係其實已邁入一個新層次，現在的互動非常具建設性，而且我們將能夠完成很多事情，因為貿易已大致穩定在一個良好的水準。」

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）同日稍早證實，瑞典將主辦這一輪美中貿易談判，並在社群平台X貼文表示，雙方選擇在瑞典見面尋求共識「是一件正面的事」，強調此舉對全球貿易和經濟都具有重大意義。

貝森特指出，會談還將觸及中國「過度製造」問題及美方希望其轉向消費型經濟的議題，另外也將討論北京購買受制裁的俄羅斯、伊朗石油以及對俄羅斯的協助。

川普政府今年4月將對中國貨品的關稅提高到實質上145%的全面稅率，中國則以125%關稅反擊。雙方隨後在5月日內瓦會談後同意各自下調115個百分點的稅率，並於6月倫敦會議再次確認初步共識。