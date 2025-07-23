指控羅大佑曾說「台灣是中國的」遭打臉　張益贍道歉了：一時口快

記者郭運興／台北報導

距離7月26日大罷免投票進入倒數，有「華語音樂教父」稱號的歌手羅大佑22日表示，這是賴皮罷免，這要大破功才行。而名嘴張益贍卻在節目指控「羅大佑去年在深圳辦演唱會，向觀眾大喊台灣是中國的」，未料，遭網友翻出片段打臉，羅大佑並沒有講出這句話，而是台下激動觀眾所喊出，網友紛紛砲轟張益贍「抹黑、潑髒水、扭曲事實」。對此，張益贍今（23日）表示，一時口快說成是羅大佑說的。在此公開澄清，並向羅大佑本人及歌迷致歉。

在羅大佑表態反罷免後，張益贍22日於節目《新聞面對面》談到此事，他表示，羅大佑去年在深圳辦演唱會，向觀眾大喊台灣是中國的，就補充這點就好。

但事實是，2024年羅大佑受邀在深圳開唱，一名觀眾在台下突然激動喊「台灣是中國的！為中華民族偉大復興而奮鬥」，並非是羅大佑向觀眾大喊，而當時一旁眾人也連忙提醒「這裡是音樂廳，不要這個樣子」，最後由工作人員上前帶離現場，周圍觀眾則是拍手叫好。

張益贍的錯誤指控，不僅遭到粉專政客爽貼出片段打臉，表示羅大佑才「反對大罷免」後，馬上有人出來抹黑攻擊了，這個羅大佑完全可以提告了，無中生有公然潑髒水。網友也猛轟「這樣造謠NCC要罰嗎」、「是觀眾喊的，眼睛耳朵被蒙蔽了嗎」、「造謠仔 扭曲事實」。

對此，張益贍表示，昨日在「新聞面對面」節目中評論羅大佑時，談及2024年羅大佑深圳演唱會，一名觀眾在台下高喊「台灣是中國的」，一時口快說成是羅大佑說的。在此公開澄清，並向羅大佑本人及歌迷致歉。

張益贍說，不要因為某些人的背叛，而背叛自己的青春。羅大佑之於他，一直只停留在1990年代。

▼張益贍。（圖／翻攝自張益贍臉書）



