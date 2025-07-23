賴清德稱在野黨抹黑罷免　黃國昌酸終於大登場：臉皮是鋼板做的？

▲民眾黨黨主席黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

距離7月26日大罷免投票倒數3天，總統兼任民進黨主席賴清德今（23日）表示，感謝那麼多民眾願意站出來，然而，在野黨不僅沒有具體回應人民訴求，還反其道而行，抹黑罷免運動，攻擊公民團體，令人遺憾。對此，民眾黨主席黃國昌批評，賴清德終於「大登場」，可笑的是，明明不斷造謠抹黑在野黨的正是民進黨，竟然還有臉「打人喊救人」，賴清德你臉皮是鋼板做的嗎？拜託大家726投下不同意罷免，民主是台灣人民當家作主，不是民進黨作主。

據轉述，賴清德在民進黨中常會致詞時表示，感謝那麼多公民團體、那麼多人民願意站出來，守護自由民主、守護台灣。廣大人民的行動，展現了憲法賦予的權利；他們的訴求，是熱愛自己的國家、是守護下一個世代的自由民主生活方式。那麼多人，在國家需要的時候不畏艱難堅持到底，令人欽佩。

賴清德直言，在這個過程中看到，在野黨不僅僅沒有具體回應人民的訴求，還反其道而行，抹黑罷免運動，用不實的指控，攻擊公民團體，令人遺憾。但是，正因為有罷免、有反罷免，以及其他多元、有力的聲音，更加證明台灣是民主的社會，不是威權獨裁的國家。

對此，黃國昌表示，因團結十講及史詩級勘災災難沈寂多日的賴清德總統，在726前三天，終於不演了，實踐了柯建銘口中的大登場，要大惡罷的最後一哩路加油。

黃國昌批評，可笑的是，明明不斷造謠抹黑在野黨的正是民進黨，賴清德竟然還有臉「打人喊救人」，替民進黨發動的大惡罷抱屈，賴清德你臉皮是鋼板做的嗎？

黃國昌說，一個濫權將黑手伸進司法、內政了繳白卷的總統，迄今不思反省，只想著繼續撕裂社會，激化人民對立，心中只有權力、沒有台灣，面對這樣失格的總統，沒有什麼好說。

最後，黃國昌強調，拜託大家726一起出來投票，用不同意罷免讓民進黨和賴清德清楚知道，台灣是台灣人的台灣，不是民進黨的台灣，民主是台灣人民當家作主，不是民進黨作主。

▼黃國昌批評賴清德。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）